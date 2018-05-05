СК возбудил дело после наезда танка Т-60 на людей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после наезда танка Т‐60 на трех человек.

Известно, что следователи уже допросили «танкиста», который катал в парке всех желающих за 300 рублей, передает телеграм-канал «360tv».

Назначены экспертизы, в том числе для установления модели и технического состояния танка.

Напомним, в Санкт-Петербурге на фестивале «Боевая сталь» люди упали с движущегося танка Т-60.