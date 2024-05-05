Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.21 комментарий
«Вальс Мира» станцевали более тысячи активистов «Волонтерской Роты»
В преддверии Дня Победы активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию «Вальс Мира». Участники станцевали вальс в форме военных лет и стилизованных платьях, чтобы поздравить жителей с праздником Великой Победы.
К акции в Москве присоединилась 1000 активистов и волонтеры из 37 регионов страны, в том числе из новых субъектов России. Вальс станцевал участник СВО, доброволец бригады ГРОМ «Каскад» Владислав Петриков.
В ходе мероприятия активисты «Волонтерской Роты» раздали более 1000 георгиевских ленточек прохожим и зрителям.
«Сегодня мы сохраняем историческую память, те традиции наших прадедов, дедов. Этот вальс символизирует победу. Я думаю, ни для кого не секрет, что именно этим танцем встречали наших победителей. И для нас это особенное мероприятие», – рассказал председатель Совета Федеральных Координаторов ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко.