Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА и две авиабомбы Hammer

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по 14-й и 30-й мехбригадам ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Новосадового (ДНР), а также отбили шесть атак 77-й аэромобильной бригады и 1-й бригады нацгвардии в районе Стельмаховки (ЛНР).

В сообщении отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 305 человек и два БТР. Кроме того, ВС РФ уничтожены 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119.

Как указали в ведомстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли огневые удары по 22-й, 93-й мехбригадам, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного (ДНР). Отмечается, что Украина потеряла до 290 человек, два автомобиля, гаубицу М777, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», ПТП МТ-12 «Рапира».

В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по 72-й мехбригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР). Кроме того, российские военные поразили до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70, гаубицу «Мста-Б», ПТП МТ-12 «Рапира».

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневые удары по 44-й артбригаде ВСУ, 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Павловки (Запорожская область), Ивановки, Михайловки и Золотой Балки (Херсонская область), а также отбили контратаку 118-й мехбригады ВСУ севернее Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 45 человек, САУ М109 Paladin, гаубица М777, гаубица Д-30.

В пресс-службе подчеркнули, что российская армия уничтожила склад ракетного вооружения в районе Одессы, РЛС П-19 в районе Козютовки (Харьковская область), а также поразила склад топлива 218-го ОЦМТО ВСУ, цеха производства ракетного топлива, вооружение для БПЛА, живую силу и технику ВСУ в 108 районах.

Всего с начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 БПЛА, 512 ЗРК, 15 917 танков и ББМ, 1279 РСЗО, 9314 орудий, 21 479 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР.