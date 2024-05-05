  • Новость часаВС России освободили Очеретино в ДНР
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    17 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    10 комментариев
    5 мая 2024, 13:50 • Новости дня

    Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА и две авиабомбы Hammer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer французского производства, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по 14-й и 30-й мехбригадам ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Новосадового (ДНР), а также отбили шесть атак 77-й аэромобильной бригады и 1-й бригады нацгвардии в районе Стельмаховки (ЛНР).

    В сообщении отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 305 человек и два БТР. Кроме того, ВС РФ уничтожены 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119.

    Как указали в ведомстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли огневые удары по 22-й, 93-й мехбригадам, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного (ДНР). Отмечается, что Украина потеряла до 290 человек, два автомобиля, гаубицу М777, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», ПТП МТ-12 «Рапира».

    В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по 72-й мехбригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР). Кроме того, российские военные поразили до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70, гаубицу «Мста-Б», ПТП МТ-12 «Рапира».

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневые удары по 44-й артбригаде ВСУ, 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Павловки (Запорожская область), Ивановки, Михайловки и Золотой Балки (Херсонская область), а также отбили контратаку 118-й мехбригады ВСУ севернее Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 45 человек, САУ М109 Paladin, гаубица М777, гаубица Д-30.

    В пресс-службе подчеркнули, что российская армия уничтожила склад ракетного вооружения в районе Одессы, РЛС П-19 в районе Козютовки (Харьковская область), а также поразила склад топлива 218-го ОЦМТО ВСУ, цеха производства ракетного топлива, вооружение для БПЛА, живую силу и технику ВСУ в 108 районах.

    Всего с начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 БПЛА, 512 ЗРК, 15 917 танков и ББМ, 1279 РСЗО, 9314 орудий, 21 479 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР.

    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

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    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


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    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»

    Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили снарядом «Краснополь» американский танк M1 «Abrams» и БМП «Брэдли» в зоне проведения СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    На видео, опубликованном Минобороны, видно, что Abrams застрял в канаве, и ВСУ в спешке пытаются покинуть его. Американский танк был уничтожен точным попаданием в корму управляемым снарядом «Краснополь».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams.

    Коментарии (13)
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

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    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


    Коментарии (33)
    4 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    МВД объявило в розыск Порошенко

    МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

    МВД объявило в розыск Порошенко
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».

    Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

    Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

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    5 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО

    Советник президента США Салливан заявил об ожидаемых им «российских прорывах» в зоне СВО

    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как пишет Financial Times, такое развитие событий предполагает, что на посту президента США останется Джо Байден, поскольку «любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть» от увеличения финансирования со стороны США, передает РИА «Новости».

    Однако, как указывает издание, Дональд Трамп, также претендующий на пост президента, «скептично относится к помощи Украине» и хочет «быстро положить конец конфликту» путем переговоров.

    Напомним, Салливан указывал, что, хотя США и выделили Киеву средства на вооружение, ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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    5 мая 2024, 13:21 • Новости дня
    ВС России освободили Очеретино в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), заявили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

    В сообщении говорится, что за прошедшие сутки отражены восемь контратак штурмовых групп украинских войск, а потери противника составили до 380 человек, один танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, ББМ и три пикапа.

    В пресс-службе уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица M777, 155-мм САУ Krab, 105-мм легкая гаубица M102, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бердычи в ДНР.

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    4 мая 2024, 19:27 • Новости дня
    На Украине признали невозможность вернуть границы 1991 года

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ никогда не вернут Украине границы 1991 года

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Украины гибнут в рядах ВСУ ради интересов киевского режима, границы 1991 года, как и 24 февраля 2022 года уже никогда не вернуть, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

    Соскин считает, что украинцы воюют за интересы западных спонсоров киевского режима, которые используют Украину как оружие против России. По его словам, лучше сейчас пойти на перемирие с Москвой, чем потерять еще больше земель, передает РИА «Новости».

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину отказаться от части территорий на переговорах с Россией, чтобы сохранить контроль над частью страны.

    В феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.

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    4 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Украинские БПЛА уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области

    Старовойт: Украинские БПЛА уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские БПЛА были уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области, дроны были сбиты из стрелкового оружия, а также подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram-канале, что РЭБ уничтожили беспилотники в Кореневском, Суджанском, Рыльском и Глушковском районах, а также у пункта пропуска «Теткино». Кроме того, девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района, несколько были подавлены РЭБ.

    По его словам, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов области. В Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино после взрыва повреждены два дома, а также нарушено газоснабжение, прилеты были недалеко от поселка Коренево, сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, пострадавших нет.

    Ранее Старовойт сообщал, что женщина погибла при обстреле ВСУ в Курской области.

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    5 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области

    Украинские военные задержали и застрелили сослуживца в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В подконтрольной киевским властям части Херсонской области украинские военные застрелили мужчину, который вел фотосъемку позиций вооруженных сил Украины, тот также оказался бойцом ВСУ, сообщили СМИ.

    По данным украинских СМИ, инцидент произошел 2 мая. В окрестностях лесополосы, где расположились солдаты ВСУ, мужчина фотографировал позиции военных, пишет «Российская газета».

    Во время проверки телефона задержанный попытался скрыться на автомобиле от украинских военных, которые открыли стрельбу. Мужчина был ранен и умер в больнице, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что он также был военнослужащим ВСУ. Причины его действий выясняются. Заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Открывшему огонь грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

    В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.


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    4 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    Средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать объекты в России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 17.30 средства ПВО ВС России остановили атаку ВСУ c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

    Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее два беспилотника ВСУ атаковали село в Белгородской области.


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    4 мая 2024, 23:13 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли Брянскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Под украинские обстрелы попали села Горожанка и Новые Юрковичи, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что в результате обстрелов никто не пострадал. В селе Горожанка повреждено домовладение, в селе Новые Юрковичи – административное здание.

    Напомним, украинские БПЛА были уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области.

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