Пушилин по поручению Путина передал щенка девочке Маше из Макеевки

Tекст: Ольга Иванова

«По поручению нашего Президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», – рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отец Маши – военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Брат Дмитрий – сотрудник МЧС. Мама Маши делает все для того, чтобы дочь развивалась, девочка занимается хореографией и воздушной гимнастикой.

Девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

Напомним, что Кремль готов организовать встречу девятилетней девочки Маши из Макеевки с президентом Владимиром Путиным.