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Пушилин по поручению Путина передал щенка девочке Маше из Макеевки
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко передали девочке Маше из Макеевки щенка по поручению президента России Владимира Путина.
«По поручению нашего Президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», – рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отец Маши – военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Брат Дмитрий – сотрудник МЧС. Мама Маши делает все для того, чтобы дочь развивалась, девочка занимается хореографией и воздушной гимнастикой.
Девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.
Напомним, что Кремль готов организовать встречу девятилетней девочки Маши из Макеевки с президентом Владимиром Путиным.