Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным
Кремль готов организовать встречу девятилетней девочки Маши из Макеевки, которая ежедневно с флагом провожает российских военных летчиков, с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле обязательно попробуют найти возможность организовать такую встречу, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России рассказали, что девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.
Напомним, в 2022 году известность получил мальчик Алеша из Белгородской области, он выбегал и приветствовал российских военных, идущих на Украину. Алеша стал символом поддержки российской армии.