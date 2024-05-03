В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в Кремле обязательно попробуют найти возможность организовать такую встречу, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны России рассказали, что девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

Напомним, в 2022 году известность получил мальчик Алеша из Белгородской области, он выбегал и приветствовал российских военных, идущих на Украину. Алеша стал символом поддержки российской армии.