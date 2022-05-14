Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал о своей мечте

Мальчик Алеша из Белгородской области, за несколько дней прославившийся на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных, идущих на Украину, рассказал, о чем мечтает.

Первоклассник Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Мальчик не любит мультфильмы и не сидит в телефоне, вместо этого каждый день встречает войска, передает РИА «Новости».

В любую погоду он выходит на дорогу, и по-военному приветствует проезжающие боевые машины. Приветствовать он начал с самого начала спецоперации. Ролик, где он бежит встречать военных, в интернет выложила мамина подруга, и видео мгновенно стало бить рекорды по просмотрам.

Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, потом проезжающий мимо российский танкист подарил ему шлемофон, и теперь Алеша с ним не расстается. «Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались», – вспоминает с улыбкой Алеша.

Военные сейчас приезжают к нему с подарками и катают на боевой технике.

Алеша рассказал, что когда вырастет, мечтает пойти в армию и служить в танковых войсках. «Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП», – рассказал мальчик.

Мальчик говорит, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам, а мама Юля рассказала, что «бывает страшно, но он всегда под присмотром».

Семья, живущая рядом с украинской границей, уже привыкла часто слышать взрывы. «Было страшно, первый месяц нам было страшно, от того, что ты не понимаешь, откуда-куда (летит снаряд), теперь начали все различать, живем обычной жизнью», – сказала Алешина мама.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.