По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Германия усилила меры по борьбе со шпионажем
МВД ФРГ: Германия после перехвата разговора офицеров усилила меры по борьбе со шпионажем
Германия усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали уничтожение Крымского моста, сообщила глава МВД страны Нэнси Фезер.
Фезер заявила медиагруппе Funke, что отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране Конституции (BfV), который сосредоточился на противодействии российской разведке, «значительно усилен в кадровом и техническом плане», передает ТАСС.
Европейские СМИ ранее назвали утечку разговора офицеров Бундесвера «виртуозной операцией» России, которая оставила руководство Германии «в дураках».
Немецкие СМИ в свою очередь признавали, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора стало «настоящей катастрофой».