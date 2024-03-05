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    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    23 комментария
    5 марта 2024, 11:33 • Новости дня

    Германия усилила меры по борьбе со шпионажем

    МВД ФРГ: Германия после перехвата разговора офицеров усилила меры по борьбе со шпионажем

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали уничтожение Крымского моста, сообщила глава МВД страны Нэнси Фезер.

    Фезер заявила медиагруппе Funke, что отдел контрразведки в Федеральном ведомстве по охране Конституции (BfV), который сосредоточился на противодействии российской разведке, «значительно усилен в кадровом и техническом плане», передает ТАСС.

    Европейские СМИ ранее назвали утечку разговора офицеров Бундесвера «виртуозной операцией» России, которая оставила руководство Германии «в дураках».

    Немецкие СМИ в свою очередь признавали, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора стало «настоящей катастрофой».

    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (10)
    4 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

    Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

    Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

    Коментарии (2)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

    Коментарии (11)
    4 марта 2024, 20:29 • Новости дня
    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard

    В США усомнились в способности ракет Taurus изменить ситуацию в конфликте на Украине

    Отправку ракет Taurus на Украину сравнили по эффективности с поставкой танков Leopard
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки Германией Украине ракет Taurus могут не изменить ситуацию в конфликте, пишет газета The New York Times.

    Издание отмечает, что Европарламент включил Taurus в число необходимых видов вооружения для Украины в резолюции, которая призывает все страны-члены предоставить больше оружия. При том отмечается, что не очевидно, что это решительно изменит ситуацию в конфликте, передает ТАСС.

    Газета напомнила, что в прошлом году Германия решила отправить Киеву танки Leopard, но Украине это не позволило провести успешное контрнаступление.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (3)
    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (10)
    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 13:41 • Новости дня
    В Кремле озвучили выводы из разговора офицеров бундесвера

    Песков: Бундесвер предметно обсуждает удары по России

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликованный разговор офицеров бундесвера свидетельствует о том, что в недрах германского военного ведомства предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по российской территории, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россией в ответ «предпринят определенный демарш». Кроме того, в МИД был вызван немецкий посол.

    «Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил также, что канцлер Германии Олаф Шольц обещал провести проверку в связи с публикацией разговора офицеров об ударе по Крымскому мосту. Песков выразил надежду, что России станут известны ее результаты, даже через СМИ.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    5 марта 2024, 10:11 • Новости дня
    На Западе назвали результаты «виртуозной операции» России

    Politico: Виртуозная операция России оставила канцлера Германии Шольца в дураках

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших планы нанесения удара по Крымскому мосту, привела к расколу среди противников России, пишут СМИ.

    В статье европейской газеты Politico говорится, что Москве за последние дни удалось «посеять раскол среди своих врагов». Кроме того, по оценке издания, публикация переговоров офицеров ФРГ привела к дискредитации канцлера Германии Олафа Шольца. К успехам России издание также отнесло то, что удалось помешать Киеву получить «ключевое оружие», передает РИА «Новости».

    Утечку разговора издание называет «виртуозной операцией [президента России Владимира] Путина». Отмечается, что Шольц в результате «остался в дураках».

    Немецкие СМИ писали ранее, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой».

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    4 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Медведев посоветовал немцам не забывать про 1945 год

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запомнит инцидент с переговорами немецких военных относительно ударов по Крымскому мосту, хотя и будет проявлять сдержанность, Германии не следует забывать, что с ней случилось в 1945 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Медведев, отвечая на вопрос о переговорах немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, отметил, что Россия услышала, как за чужой спиной пытаются договориться об уничтожении гражданских объектов страны, и возможности войны, чтобы «их голова не торчала», передает ТАСС.

    По его словам, Москва будет проявлять сдержанность, но все это запомнит. Он заявил, что дипломатия в разговоре с Германией не закрыта, но немцы должны помнить, что с ними случилось в 1945 году.

    Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 23:23 • Новости дня
    США отказались комментировать обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым

    Представитель Белого дома Кирби счел обсуждение утечки о планах бундесвера продвижением тезиса о «войне НАТО с Россией»

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби отказался комментировать разговор немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявив, что обсуждение утечки «сыграет на руку России».

    Кирби заявил, что любое подтверждение утечки поможет продвижению заявлений Москвы о «какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией». Сам тезис о «войне между Западом и Россией» он назвал «смехотворным», передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров с обсуждением ими возможности уничтожить Крымский мост.

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    4 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    Вызванный в МИД посол Германии покинул ведомство без комментариев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф без комментариев покинул здание Министерства иностранных дел, куда был вызван из-за разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

    В здании МИД на Смоленской площади посол пробыл 1 час 10 минут. На вопросы журналистов он отвечать не стал, передает ТАСС.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    4 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    В МО Германии заявили об отсутствии данных о других случаях перехвата переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Германии не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров, сообщил представитель ведомства на брифинге в Берлине.

    «В настоящий момент неизвестно о других случаях», – передает его слова ТАСС.

    Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в свою очередь утверждает, что перехваченный разговор немецких офицеров не доказывает, что Германия готовится к войне с Россией. По его словам, обратные заявления «являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

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