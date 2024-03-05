«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.0 комментариев
На Западе назвали результаты «виртуозной операции» России
Politico: Виртуозная операция России оставила канцлера Германии Шольца в дураках
Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших планы нанесения удара по Крымскому мосту, привела к расколу среди противников России, пишут СМИ.
В статье европейской газеты Politico говорится, что Москве за последние дни удалось «посеять раскол среди своих врагов». Кроме того, по оценке издания, публикация переговоров офицеров ФРГ привела к дискредитации канцлера Германии Олафа Шольца. К успехам России издание также отнесло то, что удалось помешать Киеву получить «ключевое оружие», передает РИА «Новости».
Утечку разговора издание называет «виртуозной операцией [президента России Владимира] Путина». Отмечается, что Шольц в результате «остался в дураках».
Немецкие СМИ писали ранее, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой».