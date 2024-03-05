На Западе назвали результаты «виртуозной операции» России

Politico: Виртуозная операция России оставила канцлера Германии Шольца в дураках

Tекст: Ольга Никитина

В статье европейской газеты Politico говорится, что Москве за последние дни удалось «посеять раскол среди своих врагов». Кроме того, по оценке издания, публикация переговоров офицеров ФРГ привела к дискредитации канцлера Германии Олафа Шольца. К успехам России издание также отнесло то, что удалось помешать Киеву получить «ключевое оружие», передает РИА «Новости».

Утечку разговора издание называет «виртуозной операцией [президента России Владимира] Путина». Отмечается, что Шольц в результате «остался в дураках».

Немецкие СМИ писали ранее, что для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой».