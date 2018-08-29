Медведев потребовал наказывать губернаторов из-за школьных туалетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о наказании глав регионов, в которых до 1 сентября не будет решена проблема отсутствия теплых санузлов в школах.

Школ без канализации или теплых санузлов «осталось не так много», но они все еще существуют в Забайкальском крае, Дагестане, Приморье, Туве, Бурятии, Красноярском крае, Калмыкии, Иркутской области, Якутии, Хабаровском крае и Смоленской области, рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева на совещании по вопросам готовности к новому учебному году, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что уже ставил задачу решить «набившую оскомину» проблему теплых санузлов к 1 сентября. Поэтому он поручил вице-премьеру – главе аппарата правительства Константину Чуйченко и вице-премьеру Ольге Голодец «подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей».

По его мнению, для устранения недостатков еще есть время, учитывая, что в ряде регионов были стихийные бедствия. «Но и там все равно все нужно сделать», – сказал он.

Кроме того, Медведев потребовал, чтобы губернаторы некоторых регионов отчитались за срыв капремонта в школах.

«В ряде регионов есть школы, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, мы продолжим это делать. Безусловно, ежегодно количество таких школ снижается, но по-прежнему есть школы, где нет водопровода, отопления центрального, канализации, теплых санузлов», – сказал он.

Медведев отметил, что знает о проводимой работе, темпы которой недостаточны. Он потребовал от губернаторов подробного доклада с объяснениями. «Поручение на эту тему мною было дано, хочу, чтобы каждый губернатор об этом отчитался», – добавил он.

По словам Медведева, проект по ремонту действующих и строительству новых школ начат два года назад. От качества здания, сказал он, отчасти зависит желание детей учиться. Школам нужно современное оборудование, библиотеки, спортзалы, столовые, а также доступ в интернет и возможность получить дополнительное образование.

Премьер сообщил, что в сентябре откроется 67 новых школ, а к концу года – еще 119. Он призвал не сбавлять темпы, учитывая, что в 2018 году в школы пойдут более 15 млн детей.

Ранее в среду Медведев заявил, что Россия должна войти в десятку стран по качеству предоставляемого общего образования.