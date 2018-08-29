Медведев назвал главную цель России в сфере образования

Россия должна войти в десятку стран по качеству предоставляемого общего образования, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Главная цель – за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны», – сказал Медведев на селекторном заседании, посвященному подготовке к новому учебному году, передает ТАСС.

Также он поручил полностью решить проблему нехватки мест в яслях до 2021 года.

«Мы сегодня серьезно занялись очередями в ясли, в ясельные группы. Полностью решить эту проблему нужно к 2021 году», – сказал он.

В начале июля аналитики международной консалтинговой кампании Bain & Company назвали систему образования Москвы в числе передовых в мире.