Активисты МГЕР поздравили медработников по всей России с профессиональным праздником

Tекст: Ольга Иванова

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили медицинских работников по всей стране с профессиональным праздником, говорится на сайте «Единой России». В разных регионах России прошли праздничные акции и концерты в честь врачей, медсестер и других специалистов здравоохранения.

Глава организации Антон Демидов отметил, что медицина требует мужества и выдержки. «В этот день мы выражаем искреннюю благодарность врачам, медсёстрам, фельдшерам, санитарам – всем, кто выбрал этот непростой, но важный путь. Наши активисты посетили больницы и поликлиники, передали медикам цветы, сладости, открытки и слова благодарности. С днём медицинского работника! Спасибо за ваш труд!» – сказал он.

Участники акций лично посетили медицинские учреждения, чтобы вручить цветы, подарки и открытки с поздравлениями. Организаторы подчеркивают, что их цель – выразить уважение и признательность тем, кто ежедневно заботится о здоровье россиян.