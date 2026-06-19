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Навроцкий возмутился службой обученных в Польше солдат ВСУ под знаменами УПА
Президент Польши Кароль Навроцкий расстроился из-за того, что обученные в Польше солдаты ВСУ теперь будут служить поз знаменем Украинской повстанческой армии* (признана экстремистской, запрещена в России) .
Глава польского государства Кароль Навроцкий выступил с резкой критикой действий Киева, передает РИА «Новости». Поводом стало решение направить прошедших обучение в республике военных в подразделения, носящие имя запрещенной в России экстремистской организации УПА. Всего на польской территории прошли подготовку более 30 тыс. солдат.
«Как главнокомандующий Вооруженных сил я должен напомнить, что Войско польское обучило тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем безразлично пройти мимо факта, что часть из них будет служить под знаменем УПА. Мы не можем с этим согласиться», – заявил политик в своем видеообращении.
Ранее Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла. Причиной такого шага стало присвоение одной из частей украинских сил специальных операций имени героев УПА. До этого украинский лидер также принял участие в церемонии перезахоронения одного из лидеров националистов Андрея Мельника.
Исторические разногласия остаются наиболее острой проблемой в отношениях двух стран. Польская сторона последовательно осуждает действия украинских националистов в 1939-1945 годах, признав Волынскую резню геноцидом своего народа.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ