Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.14 комментариев
В России утвердили обновленный ГОСТ для гипермаркетов и ПВЗ
В России утверждён обновлённый ГОСТ, регулирующий деятельность торговых предприятий различных форматов, передаёт ТАСС. Новый документ определяет типологию таких объектов, как гипермаркеты, супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие, опираясь на размер торговых площадей, ассортимент, формат обслуживания и технологические процессы.
В Роскачестве уточняют, что стандартизированы как крупные объекты розничной торговли, в том числе магазины-склады, так и малые формы – минимаркеты, павильоны, палатки, киоски и мобильные точки. Каждая категория получила чёткое определение и ключевые параметры деятельности.
Важным новшеством стало включение в ГОСТ объектов логистической инфраструктуры и цифровых платформ. Теперь в стандарте выделены распределительные и сортировочные центры, ПВЗ, постаматы, что соответствует нормам закона о платформенной экономике, вступающего в силу 1 октября 2026 года.
В сообщении подчёркивается: «Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России».
Обновлённые требования ГОСТа начнут действовать с 1 июня 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики и цифровых платформ.