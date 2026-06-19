Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому

Tекст: Василий Стоякин

В украинских СМИ и соцсетях небольшая буря, а вызвана она публикацией свежего опроса ведущей украинской социологической службы – Киевского международного института социологии (КМИС). Появление этих данных рассматривается как признак того, что позиции Владимира Зеленского еще более пошатнулись.

Респондентам задавались два вопроса. Первый из них касается положения в военное время главы украинского государства как эрзац-диктатора. Предлагалось выбрать один из вариантов: «Президент во время войны должен иметь возможность вмешиваться в деятельность парламента и правительства с целью усиления обороны страны, несмотря на распределение полномочий между ними» или «даже во время войны должно сохраняться распределение полномочий между разными ветвями власти».

По данным опроса большинство избирателей (52%) полагают, что в условиях «полномасштабной агрессии» президент может чувствовать себя настоящим фюрером. 38% придерживаются противоположной точки зрения. На первый взгляд, все не так плохо, но КМИС привел сравнительные данные – в июле 2022 года считали, что президент может рулить как ему заблагорассудится, 79% опрошенных. То есть налицо заметное снижение доверия «лидеру нации».

Второй вопрос: «После завершения войны для восстановления страны нужно или не нужно перезагрузить и заменить центральную власть – президента, правительство, Верховную раду?». За замену президента выступает 67%, при этом в мае 2023 года таких было всего 23%.

В соответствии с публиковавшимися ранее данными, украинцы согласны на проведение выборов только после подписания мирного договора (разумеется – на украинских условиях, что отодвигает проведение выборов в неопределенное будущее).

Из данных, а особенно – из их динамики, следует, что у украинцев накопилось много вопросов к главе киевского режима. И по крайней мере часть из них явно хочет немного подержать его за горло.

Несмотря на то, что вопросы составлены дипломатично и обтекаемо, а у КМИС есть хорошая «крыша» (институт выполняет заказы серьезных западных учреждений), его руководство убоялось своей смелости и исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий снабдил публикацию рядом оговорок. В частности, в его комментарии говорится, что «государственнически» ориентированные украинцы... избегают бескомпромиссной борьбы [с Зеленским], поскольку приоритетом является выстоять в войне. Но эти же люди уже после войны, в мирное время, хотят видеть президентом кого-то из новой генерации лидеров».

Популярные на Украине Telegram-каналы комментируют результаты куда более жестко. Например, можно встретить такое высказывание: «Можно сделать вывод, что антирейтинг Зеленского сейчас 67%, а реальная поддержка на уровне 8-9%, причем в основном это чиновники и ТЦК. Нужно отметить тот факт, что украинцы просто боятся отвечать на вопросы про власть, но тенденция уже всем очевидна, что Зеленский будет затягивать войну до последнего, чтобы удержать власть».

Аналогично мыслит и автор издания «Украина.ру» Елена Кирюшкина: «Опрос этот появился как раз под занавес саммита "Большой семерки", где ее лидеры переубеждали американского президента Трампа встать на сторону Украины. Трамп, конечно, в опросе не участвовал, но он, судя по всему, тоже не спешит оказывать поддержку лидеру, которому не доверяют в собственной стране».

Конечно, в ситуации с украинскими опросами военного времени всегда непонятно, что они отражают – очень высока степень погрешности, связанная с военной истерией. Но наверняка реальны тенденции, следующие из сравнения данных за разное время – скорее всего, в 2022-2023 годах уровень поддержки Зеленского был намного выше.

Но важнее даже сам факт публикации данного опроса. И оправданий, которыми сопроводило эту публикацию КМИС. Казалось бы, чтобы не пришлось оправдываться, достаточно не публиковать данные, но… Но у КМИС, очевидно, такого варианта не было.

Как правило, на Украине данные политических исследований публикуются с согласия или по прямому распоряжению офиса президента. В таком случае это может быть сигнал обществу и западным партнерам, что Зеленский действительно готов после войны уйти с поста президента (он не готов – особенно после войны, которую он заканчивать не собирается), но тут есть два возражения.

Во-первых, в условиях приближения переговоров с Россией, на которых Россия хотела бы вести переговоры с легитимным главой государства, а не с непонятно кем, такие сигналы могут быть истолкованы как готовность Украины к компромиссам, чего Зеленский хотел бы избежать. Во-вторых, признание снижения общественной поддержки плохо повлияет на саму общественную поддержку главы киевского режима и на его отношения с западными союзниками.

Правда, тут надо помнить, что ОП сейчас возглавляет Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов), находящийся в хроническом конфликте со своим шефом и еще недавно считавшийся его вероятным конкурентом на предстоящих выборах. Так что ОП мог этой публикацией и подставить Зеленского.

Вторая версия – Зеленского решили подставить его западные партнеры, которые таким образом оказывают на него давление: мы, дескать, знаем, что ты скоро кончишься, потому соглашайся на наши условия (показательно, что данные опубликованы после саммита G7).

Что это за условия и кем именно они выдвигаются, остается только гадать. Но в любом случае публикация этих данных – элемент политического давления на Зеленского. Скорее всего, он будет выходить из-под удара асимметричным способом – осуществляя эскалацию конфликта с Россией. Разумеется, сильнейший за время войны ракетно-дроновый удар 17-18 июня готовился заранее, но ведь и о полученных данных Зеленский знал задолго до их публикации 17 июня, как и о том, что они будут опубликованы (Грушецкий же и доложил – к гадалке не ходи).

Однако как бы ни дергался Зеленский, вывод из результатов опроса (точнее – из демонстрируемой им тенденции) состоит в том, что Зеленский украинцам надоел. К нему возникло слишком много вопросов. И это вынуждены признавать даже насквозь сервильные украинские социологи, откровенно боящиеся визита СБУ или (и) ТЦК.

Понятно, что выстроенный на Украине авторитарный режим плевать хотел на общественное мнение – опирается он на западную поддержку. Но, повторим, факт публикации данных КМИС свидетельствует о том, что и Западу Зеленский надоел тоже. Для урегулирования конфликта (пусть даже временного – так, как его видят русофобы в Вашингтоне и Брюсселе) все равно нужна компромиссная фигура.

И если Трамп действительно хочет скрасить результат своей решительной «победы над Ираном», ему нужно «равноудалить» Зеленского. Собственно, критически настроенные эксперты изначально говорили, что серьезность намерений Трампа остановить войну на Украине прямо пропорциональна положению Зеленского – пока он занимает (не легитимно, но легально) пост президента Украины, никакого мирного процесса не будет.

Кстати, удалить его с доски гораздо проще, чем Мадуро – достаточно, чтобы во время любого визита на Запад его встретили сотрудники ФБР с пачкой документов, свидетельствующих о глубокой коррумпированности киевского режима. И даже если сценка завершится в духе «17 мгновений весны» – в аэропорт приедет Трамп и заберет клоуна из-под носа у ФБР, ситуация изменится радикально.