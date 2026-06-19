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    19 июня 2026, 17:36 • Справки

    Результаты ЕГЭ-2026: когда будут баллы, где посмотреть и даты публикации по всем предметам

    Результаты ЕГЭ-2026: когда будут баллы, где посмотреть и даты публикации по всем предметам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Результаты ЕГЭ-2026 – один из самых популярных запросов среди выпускников и родителей после завершения экзаменов. Школьники ищут, когда будут результаты ЕГЭ-2026, где посмотреть баллы ЕГЭ, сколько проверяют работы и когда публикуют результаты по каждому предмету. Сроки проверки зависят от даты экзамена и предмета, а узнать свои баллы можно онлайн через «Госуслуги», официальные образовательные сервисы, региональные порталы или в школе. Публикуем полный график результатов ЕГЭ-2026 по всем предметам и объясняем, как быстро проверить свои баллы.

    Когда будут результаты ЕГЭ-2026

    Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 10-14 дней после экзамена. Однако сроки могут незначительно варьироваться в зависимости от предмета и загруженности экспертов в конкретном регионе.

    Устная часть, например, иностранные языки, проверяется быстрее – от 4 дней. По экзаменам, сданным в резервные дни, итоги можно ждать через 9-10 дней. Основной период – самый массовый, поэтому проверка может занимать до двух недель. Официальный диапазон публикации результатов – от одной до двух недель. Важно помнить, что даты могут немного сдвигаться по регионам из-за разницы в загрузке региональных центров обработки информации (РЦОИ).

    Расписание ЕГЭ-2026

    Чтобы ориентироваться, когда ждать итогов, нужно знать даты самих экзаменов. В 2026 году Единый государственный экзамен пройдет в три этапа. Досрочный этап запланирован с 20 марта по 20 апреля. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные и дополнительные дни. Дополнительный этап (осень) пройдет с 4 по 25 сентября для тех, кто не сдал обязательные предметы. Чем раньше сдан экзамен, тем раньше приходит результат.

    График публикации результатов ЕГЭ-2026 (досрочный этап)

    Для тех, кто сдавал экзамены досрочно, уже известны точные даты публикации. Согласно регламенту, с момента сдачи до направления результатов участникам может пройти от 10 до 14 дней.

    • 20 марта (география, литература) – результаты подвели 31 марта.

    • 24 марта (русский язык) – итоги опубликованы 6 апреля.

    • 27 марта (математика база и профиль) – опубликованы 7 апреля.

    • 31 марта (биология, физика, письменная часть иностранных языков) – результаты придут 13-14 апреля.

    • 3 апреля (иностранные языки устно) – итоги опубликованы 6 апреля.

    • 7 апреля (информатика, обществознание) – публикация ожидается 18 апреля.

    • 10 апреля (история, химия) – результаты появятся 20 апреля.

    • Резервные дни досрочного этапа (13-20 апреля) – итоги станут известны в период с 24 по 30 апреля.

    Когда придут результаты ЕГЭ-2026 (основной период)

    Большинство выпускников сдает экзамены именно в основной период. Хотя точные даты публикации будут утверждены ближе к июню, на основе опыта прошлых лет можно ориентироваться на следующие примерные сроки.

    • 1 июня (история, литература, химия) – результаты ожидаются 10-14 июня.

    • 4 июня (русский язык) – самый массовый экзамен, итоги придут 14-18 июня.

    • 8 июня (математика база и профиль) – публикация планируется на 17-21 июня.

    • 11 июня (обществознание, физика) – результаты появятся 20-24 июня.

    • 15 июня (биология, география, письменная часть иностранных языков) – итоги можно будет узнать 24-28 июня.

    • 18-19 июня (информатика и устная часть иностранных языков) – баллы придут 21-30 июня (информатика обычно проверяется быстрее, так как обрабатывается автоматически).

    • Резервные дни основного периода (22-25 июня) – результаты станут доступны 1-5 июля.

    • Дополнительные дни пересдачи (8-9 июля) – итоги появятся 15-18 июля.

    Где узнать результаты ЕГЭ-2026

    Существует несколько способов проверить свои баллы. Самый быстрый и популярный – онлайн, но можно также обратиться в школу или на региональные порталы.

    Официальный сайт ЕГЭ (Рособрнадзор). Это главный федеральный ресурс, где можно посмотреть не только итоговый балл, но и отсканированные копии своих бланков и первичные баллы за каждое задание. На портале checkege.rustest.ru нужно ввести фамилию, имя, отчество, а также код регистрации участника ЕГЭ или номер паспорта, затем выбрать регион, подтвердить согласие на обработку данных и ввести код с картинки. Важно: результаты экзаменов школьников из Москвы на этом портале не представлены – столичные выпускники смотрят баллы на mos.ru.

    Портал «Госуслуги». На портале «Госуслуги» можно узнать результаты ЕГЭ учащимся любых регионов России, включая Москву. Для этого у пользователя должен быть подтвержденный личный кабинет. Зайдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Документы и данные», затем в подраздел «Образование». Там появятся бланки с баллами по предметам, результаты которых уже известны. Однако на «Госуслугах» можно узнать лишь финальный балл – увидеть, в каких именно заданиях вы ошиблись, не получится.

    Региональные сайты (РЦОИ и порталы департаментов образования). У каждого из 89 регионов России есть свои сайты для информирования о результатах ЕГЭ. Функционал у них разный: где-то публикуют только итоговые баллы, а где-то – полную развернутую информацию с ответами на задания. В Москве это mos.ru, в Московской области – mo.mosreg.ru и rcoi.net, в Санкт-Петербурге – ege.spb.ru. Полный список сайтов РЦОИ можно найти на официальном портале ЕГЭ или в региональных департаментах образования.

    В школе. Результаты ЕГЭ приходят не только в онлайн-системы, но и в образовательные организации. Иногда школа получает официальные списки с баллами даже раньше, чем они публикуются на сайтах. Узнать итоги можно у классного руководителя, завуча или учителя-предметника. Для получения результатов учащийся должен предъявить паспорт. Если за результатами пришел родитель несовершеннолетнего, потребуется паспорт родителя с отметкой о детях или свидетельство о рождении ребенка.

    Как посмотреть результаты ЕГЭ – пошаговая инструкция

    Чтобы не запутаться, вот универсальный алгоритм действий для проверки баллов онлайн. Сначала выберите способ: зайдите на сайт Рособрнадзора, на портал «Госуслуги» или на региональный сайт вашего субъекта. Затем подготовьте код регистрации участника ЕГЭ или паспорт. В Москве на mos.ru достаточно кода регистрации и номера паспорта. Укажите регион, в котором вы сдавали экзамен, введите код с картинки и поставьте галочку о согласии на обработку данных. Система покажет страницу с результатами по тем предметам, которые уже проверены и внесены в базу. Вы сможете увидеть общий балл, а на некоторых ресурсах – и сканы бланков с разбором ошибок.

    Как проверяют работы ЕГЭ

    Процесс проверки строго регламентирован и проходит в несколько этапов, чтобы обеспечить объективность.

    Сначала бланки отправляют в Региональные центры обработки информации. Сроки проверки в РЦОИ зависят от предмета: русский язык – до 6 календарных дней, математика базовая – 3 дня, математика профильная – 4 дня, информатика – 2 дня, остальные предметы по выбору – 4 дня.

    Затем работы поступают в Федеральный центр тестирования, где проводится централизованная проверка – это занимает до 5 рабочих дней. После федеральной проверки результаты утверждает Государственная экзаменационная комиссия – на это требуется еще 1 день. Только после утверждения данные попадают в единую базу результатов ЕГЭ и становятся доступными для выпускников.

    Когда можно подать апелляцию

    Если вы не согласны с полученными баллами, у вас есть право подать апелляцию. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после официального дня публикации результатов по соответствующему учебному предмету.

    Обратиться можно в свою школу – напишите заявление, и его передадут в апелляционную комиссию. В некоторых регионах можно подать апелляцию онлайн через специальную систему информирования или региональный портал. В Москве это можно сделать на mos.ru.

    При рассмотрении апелляции вашу работу проверят полностью. Баллы могут как повысить, так и оставить без изменений. В редких случаях, если при перепроверке найдут новые ошибки, балл может быть даже снижен. Поэтому подавать апелляцию стоит только при наличии веских аргументов, а не «на удачу».

    Можно ли пересдать ЕГЭ в 2026 году

    У выпускников, которых не устраивает результат по одному из сданных предметов, есть возможность пересдать экзамен. В 2026 году для этого предусмотрены два дополнительных дня – 8 и 9 июля. Важно: после пересдачи засчитывается только второй результат, даже если он оказался хуже первого.

    Как узнать результаты ЕГЭ прошлых лет

    Результаты ЕГЭ действуют в течение пяти лет, включая год сдачи экзаменов. Узнать их можно несколькими способами: через портал «Госуслуги» (в разделе «Образование»), через школу или колледж, где учился выпускник, а также через региональный РЦОИ. На официальном портале ЕГЭ данные за прошлые годы обычно не публикуются – там можно проверить только итоги текущего года.

    Главное, что нужно знать: результаты ЕГЭ-2026 публикуются в среднем через 1-2 недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. Проверить баллы можно онлайн на сайтах Рособрнадзора, «Госуслуг» или региональных порталах (в Москве – mos.ru), а также в школе. Если вы не согласны с оценкой, у вас есть два рабочих дня на подачу апелляции. А для тех, кто хочет улучшить свой результат, предусмотрены пересдачи 8 и 9 июля.

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