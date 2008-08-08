Россия создала в Средиземном море мощную группировку кораблей

Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия России в сирийском конфликте – в ее состав входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Это самая мощная группировка с начала операции.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочёк» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей. На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей – носители крылатых ракет «Калибр».

Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

Присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и осуществляется с одобрения сирийского правительства, заявил пресс-секретарь сирийского парламента Наджи Габид.