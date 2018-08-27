Трамп нашел замену НАФТА

Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенному в 1992 году.

По словам американского лидера, новое соглашение пойдет на пользу обеим странам, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что объявление об этом Трамп сделал в понедельник в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США также заявил, что страны откажутся от наименования НАФТА.

О перспективе соглашений с Канадой пока не сообщается.

В июне Трамп допускал возможность сворачивания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и перехода на двусторонние торговые соглашения с Канадой и Мексикой. Американский президент причислял НАФТА, а также ВТО к худшим торговым сделкам в истории США.