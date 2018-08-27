Крупнейший в мире гидросамолет совершил испытательный полет

Разработанный китайскими конструкторами крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 под кодовым названием «Кунлун» совершил испытательный полет.

В Китайской корпорации авиастроительной промышленности сообщили, что в воскресенье самолет совершил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, где запланирован его первый взлет с поверхности воды, сообщает «Синьхуа».

Воздушное судно с бортовым номером 001 пролетело над провинциями Гуандун, Хунань и Хубэй. В 09.43 по пекинскому времени AG600 благополучно приземлился в аэропорту Чжанхэ города Цзинмэнь. Перебазирование самолета дает старт новому этапу испытаний, отметили в авиакорпорации.

В апреле 2017 года самолет-амфибия AG600 успешно прошел наземное испытание. Сообщалось, что первый полет гидросамолета над сушей состоится в мае, а во второй половине года AG600 будет испытан над водой. В итоге первый полет гидросамолета состоялся лишь в декабре года.

AG600 может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности. Максимальная взлетная масса машины составляет 53,5 тонны. Самолет способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность нахождения в воздухе – 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев – 38,8 м.