Украине угрожает колоссальная потеря урожая

Украина может потерять до половины всего урожая зерновых из-за затяжной засухи в южных, центральных и восточных регионах страны, с таким предупреждением выступили в пресс-службе Всеукраинской аграрной рады.

В ВАР заявили, что отсутствие дождей на протяжении нескольких месяцев больше всего отразилось на ячмене и пшенице. «Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых», – передает RT сообщение Всеукраинской аграрной рады.

Наибольшее число жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей.

По словам директора частного агропромышленного предприятия «Людмила» из Хмельницкой области Николая Гурского, последний и единственный с конца зимы дождь прошел всего три недели назад. Потери его хозяйства по пшенице могут достичь 30%, сои – около 20%.

Между тем ранее на Украине хвастались тем, что Киев якобы создал «проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, что будто бы привело к снижению урожая зерновых. В Крыму подчеркнули, что серьезных проблем с водоснабжением в регионе нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Киев приписал себе начало в Крыму «водного кризиса».