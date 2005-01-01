Киев приписал себе начало в Крыму «водного кризиса»

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Крайняя битва тамплиеров с казаками

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          Киев приписал себе начало в Крыму «водного кризиса»

          Киев поставил себе в заслугу засуху и засоление почв в Крыму   5 июня 2018, 22:05
          Фото: Юрий Лашов/РИА «Новости»
          Текст: Марина Балтачева,
          Алексей Нечаев

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          Узнав, что в нескольких районах Крыма на фоне засухи объявлено чрезвычайное положение, Украина обрадовалась – и записала происходящее себе в заслугу. Устроенная Киевом водная блокада и впрямь досаждает земледельцам полуострова, но не только она виновата в жалобах крымских крестьян.

          Киевские политики во вторник объявили своей заслугой тот факт, что Симферополь ввел чрезвычайное положение в четырех районах Крыма по случаю засухи. «Там действительно проблемы, после того как мы перекрыли днепровскую воду», – заявил депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа**» Мустафа Джемилев.

          По его словам, на полуострове якобы «вообще уже сельского хозяйства нет». «Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», – заявил Джемилев.

          Отвечая главе «меджлиса», крымские политики разделились на две части. Одни заговорили, что канал из Днепра им и даром не нужен, другие признавали, что блокада действительно вредит Крыму, но не фатально.

          Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что в Крыму вообще нет серьезных проблем с водой. «Он (Мустафа Джемилев) желаемое выдает за действительное. Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось», – заявил Фикс.

          «Для населения текущих запасов воды в хранилищах достаточно, а вот для сельского хозяйства дефицит водных ресурсов все равно остается существенным, – заявил газете ВЗГЛЯД зампред Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. – Собственно, для решения этой задачи и строился в свое время Северо-Крымский канал, рассчитанный на 3 млрд куб. м воды в год».

          Напомним, С 2014 года Украина перекрыла приток воды в республику по Северо-Крымскому каналу. Но, как подчеркивала ранее газета ВЗГЛЯД, оставить Крым без воды так и не удалось. Власти полуострова решили пробурить 36 скважин и построить дополнительные водозаборы. Также реконструировали действующие каналы и трубопроводы, которые ранее теряли до четверти запаса имеющейся воды.

          В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в четырех районах: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.

          «Режим ЧС введен в четырех районах, но еще два района могут оказаться на подходе к этому, – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Крыма Николай Юревич. Джемилев «радуется и подпрыгивает», что, дескать, это заслуга Киева. Но на самом деле просто в этом году в мае не было дождей».

          Для тех, кто занимается зерновыми, бесплатная днепровская вода, конечно, была нужна, признал депутат. «Однако четыре года мы обходились без Северо-Крымского канала. И все было хорошо, урожайность была высокая, – подчеркнул Юревич. ­– В этом году засуха. Так бывает. Это природа».

          «Северо-Крымский канал не зря был построен и давал немало воды для севера и северо-востока Крыма, – говорит газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Крыма Евгений Михайлов. – Его перекрытие, конечно, имеет свои отрицательные последствия. Частное подворье тоже несет свои потери на огородах. Это не политика, это самое настоящее вредительство».

          Дизельный скандал

          Засуха – не единственное бедствие республики. Как признался министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, которого цитирует «Крыминформ», «невосполнимым ударом» стал скачок цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Он предрекает значительный недобор урожая.

          «Для нашего региона ситуация усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч гектаров», – пожаловался министр. Он готовит просьбу в правительство РФ о снижении цен, либо «о компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям».

          «Цены на нефтепродукты, конечно, влияют на все сферы. Уже авиабилеты дорожают и прочее. Это негативно сказывается и на аграриях, и в целом на настроении крымчан, – заметил депутат Юревич. – В итоге наши люди в обморок падают, когда цены видят».

          Как отмечал ранее «Коммерсант», с конца прошлого года стоимость дизеля на бирже в среднем увеличилась почти на 9%, в апреле и мае скачок был особенно резким. Глава агродивизиона холдинга «АФГ Националь» Алексей Попов подсчитал, что стоимость ГСМ за первое полугодие выросла аж на 30%. Напомним, на днях глава правительства Дмитрий Медведев назвал ситуацию на рынке цен на ГСМ «нервной» и призвал нефтяников «не проявлять эгоизма».

          Что же делать Крыму?

          На будущее депутат Юревич призывает выращивать другие культуры, которые не требуют большого полива.

          «Многие предлагают бурить артезианские скважины, однако этого делать не стоит, нужно дружить с природой, – уверен депутат. – У нас чистейшая артезианская вода. Это дороже золота. Если бы скважины пробивались как-то централизовано, квалифицировано, это другой вопрос. А многие делают с нарушениями, засоряя артезианские слои».

          Как пояснил газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор наук, профессор Василий Узун: «Засуху отменить нельзя, к сожалению. В Крыму необходимо большую часть сельскохозяйственных земель делать орошаемыми, и тогда проблема решится».

          «Есть целый ряд мер, вплоть до использования генетически модифицированных сортов культур, которые расходуют меньше воды и удобрений. Другой путь – использование технологий, которые экономят воду. То есть необходим капельный полив и сорта, которые выдерживают засуху и меньше воды», – подчеркнул профессор.

          «Кроме того, урожай надо страховать. Это нормальная практика для многих стран. Не знаю, как в этом году, но в прошлом по России ситуация со страховкой урожая была плохая. Страховали не более 5% сельскохозяйственных площадей. Обычно, если урожай погиб, хозяйства получают компенсацию, размеры которой прописываются в договоре», – подытожил Узун.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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