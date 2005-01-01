Медведев призвал производителей бензина не быть эгоистами

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.

«В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированные компании не должна проявлять эгоизм. Тем более, мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная, и мы понимаем, где это норма выше», – заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Глава правительства также заявил, что кабмин должен быть готов к дополнительным мерам, чтобы цены на бензин были стабильными, а в некоторых случаях снижались.

«Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы вот эти договоренности полностью соблюдались. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция», – сказал Медведев.

Он отметил, что ситуация разная и разбалансированная. «Так что проведите все необходимые согласования, соберите, если нужно, еще раз нефтяные компании, другие компании. Вы справедливо сказали, что ситуация в разных секторах экономики в настоящий момент выглядит по-разному, и впереди – очень важные события. И потом мне доложите», – сказал Медведев, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Козаку, доложившему о ситуации.

В свою очередь Козак заявил, что общие параметры налогового маневра согласованы, в течение недели состоится диалог с нефтяными компаниями.

«Общие параметры здесь согласовали, правительство, министерство финансов, министерство энергетики, ФАС, Минэкономразвития. Есть множество деталей, договорились о том, что процедура формирования всех деталей налогового маневра будет проходить и с участием нефтедобывающих компаний, с тем, чтобы мы нашли сбалансированное решение. В течение текущей недели такой диалог состоится», – сказал он, передает РИА «Новости».

Тем временем розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки – до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно.

Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.