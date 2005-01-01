Бензин в России за неделю подорожал почти на рубль

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 28 мая по 1 июня в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки – до 41,7 и 44,53 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В частности, больше всего Аи-92 подорожал в Южном федеральном округе – на 1 рубль 15 копеек, до 42,9 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 54 тыс. 111 руб. за тонну, что на 84 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 805 руб., до 54 тыс. 609 руб. за тонну, передает ТАСС.

Цены на Аи-95 также заметнее всего выросли в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1 руб. 24 коп., до 45,27 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 56 тыс. 212 руб. за тонну, что на 1 068 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 802 руб. и достигли отметки в 55 тыс. 289 руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 4 936 руб., до 54 тыс. 312 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 90 коп. – до отметки 44,55 руб. за литр. Наибольший рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1 руб. 29 коп., до 43,19 руб. за литр.

Напомним, что правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства.