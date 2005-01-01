Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «нравственный метроном» ополчился на гей-кандидата

Пархоменко обвинил Красовского в эксплуатации темы гомофобииФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС, кадр из видео
Первого гей-кандидата в мэры Москвы Антона Красовского обвинили в эксплуатации темы нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналист Сергей Пархоменко считает, что ВИЧ-положительный Красовский «строит свое благополучие» на «циничной, хладнокровной эксплуатации темы гомофобии и дискриминации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Оппоненты Пархоменко нашли чем ответить «нравственному метроному гуманитарной сферы». Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
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России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

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          Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

          В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намек   29 мая 2018, 16:20
          Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
          Текст: Алексей Нечаев,
          Марина Балтачева

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          Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания?

          Представитель президента Украины Борис Бабин во вторник поделился страхами потерять Северо-Крымский канал (который проходит как раз по территории Херсонской области).

          «Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал», – заявил Бабин, который каким-то только Киеву ведомым образом представляет Петра Порошенко в «Автономной Республике Крым».

          Напомним, Северо-Крымский канал был проложен в 1960-е годы, чтобы снабжать водой из Днепра засушливые районы Херсонской области и Крыма. С тех пор канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде, в основном для орошения сельскохозяйственных земель. Год назад администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года водная блокада Крыма осуществлялась с помощью временного сооружения. На строительство дамбы Украина потратила 75 млн рублей. Но оставить Крым без воды Киеву так и не удалось.

          Власти полуострова приняли решение пробурить 36 скважин и построить дополнительные водозаборы. Также реконструировали действующие каналы и трубопроводы, которые ранее теряли около четверти запаса имеющейся воды. Кроме того, планируется с помощью космической съемки определять районы с подземными водами и применять российскую систему «Экватор», созданную под руководством ученых РАН. Она позволяет определять точное местонахождение запасов пресной воды, спрятанных в полостях горных пород. Также в перспективе не исключается возможность прокладки водопровода через Керченский пролив. Еще одним предложением является строительство завода по опреснению морской воды.

          По состоянию на 7 сентября 2017 года наполнение водохранилищ Крыма составило 141,978 млн куб. м воды, сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации в Крыму Игорь Вайль, которого цитировал портал Slovodel. Он пояснил, что с начала года для нужд земельных участков общей площадью 10,7 тыс. га было потрачено 11,3 млн куб. м воды. Кроме того, для обеспечения водой северных крымских областей, где ее не хватало, было доставлено 29,5 млн куб. м воды. Ими заполнили наливные водохранилища Северо-Крымского канала.

          Поэтому, комментируя рассказы Бабина о том, как Россия хочет заполучить украинский канал, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил газете ВЗГЛЯД:

          «На полуострове нашлись альтернативные источники водоснабжения, да и природа осадки «подбросила». А в Северо-Крымском канале уже четыре года не видели воды, о каком его значении может идти речь? Сегодняшний Северо-Крымский канал и его значение для Крыма – это торговля воздухом».

          Однако Бабина все это, конечно же, не смущает. По его мнению, Россия может предпринять три варианта действий для получения контроля над каналом. Во-первых, «какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль», намекнул он на предполагаемых соперников Порошенко на предстоящих выборах – лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко.

          В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намек на предстоящие Украине в следующем году выборы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «С какой целью он сделан? Не исключаю, что он угадывает, что понравится его начальнику», – отметил политолог. Бабину же «надо объяснять Порошенко, что он недаром зарплату получает, видимо, неплохую», заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

          По мнению Погребинского, восток и юг, скорее всего, будут голосовать не за Порошенко и не за Тимошенко, а за представителя Оппозиционного блока либо за блок «За життя» Вадима Рабиновича. Бабин же показывает, что будет работать для Порошенко в этом регионе, дескать, «я буду против них воевать, ты меня поддержи на этой должности», пояснил эксперт.

          Он напомнил, что Бабин вообще занимает «фейковую должность». Он представитель президента Украины в Крыму, а в Крым ему приехать нельзя – все равно что филолог, специалист по французской литературе, который по-французски говорить не может и визу во Францию ему не дают. «Ему надо что-то придумывать, чтобы оправдывать свое существование, появляться в новостях», – отметил эксперт.

          Второй вариант, который обозначил Бабин, – юридический. Так, российские адвокаты на Украине и «другие «аффилированные» люди» могут добиться «решения украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала», сказал Бабин.

          Что касается такого сценария, Погребинский не исключил, что могут быть обращения по нарушению прав человека в международные суды. Действия Украины по Северо-Крымскому каналу «выглядят как нарушения прав человека в соседней стране», подчеркнул эксперт.

          Но наиболее угрожающим Бабину видится третий возможный сценарий – «какие-то силовые или гибридные акции, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории». «В этом состоит очень большая опасность», – предупредил Бабин.

          Силового захвата Северо-Крымского канала Россией «быть не может», подчеркнул Погребинский. «Это уже только в ситуации, если между Украиной и Россией начинается реальная война», – указал он.

          Однако Бабин пошел дальше в своих панических рассуждениях. «В некоторых местностях, приближенных к Крыму», наблюдается «потеря признаков государственного управления», – подчеркнул представитель Порошенко. Так, например, в Гениченском районе Херсонской области «массовые организованные преступные группировки» устраивают «антиукраинские акции, митинги» и попросту «раскачивают ситуацию». «Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти», – рассказал Бабин.

          Политическая ситуация в регионах украинского Причерноморья и Приазовья остается неоднозначной. С одной стороны, среди местного населения, особенно в промышленных городах, преобладают либо нейтральные (в меньшей степени), либо пророссийские (в большей степени) взгляды и настроения.

          «Жители приграничных с Крымом районов лично убедились, что инфраструктура полуострова развивается семимильными шагами. Кроме того, туристы с удовольствием приезжают в Крым, так как не чувствуют ни дискриминации, ни преследований, и комендантского часа нет. Все это формирует точку зрения у жителей приграничных районов, кардинально отличающуюся от украинской государственной идеологии, а значит, подобному вольнодумству не место на современной Украине», – подчеркнул Руслан Бальбек.

          «Мне кажется, они вообще уже теряют управление всей территорией, кроме одного пятачка в Киеве, который не выходит за пределы улиц Банковой, Грушевского и площади Майдана»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Заметьте, власть перед выборами оценивает потерю управления с муниципального, в общем-то, уровня. И, к сожалению для них, но к счастью для Украины, народ все больше и больше это понимает – уровень импотенции власти, их нежелание работать с людьми, которое достигает крайней точки. И дело даже не в том, что это происходит рядом с Крымом, где люди просто видят, как живут крымчане, и что в Крыму нет никакого бардака и анархии, а в том, что власти просто расписываются в собственном бессилии», – считает Калашников.

          С другой стороны, несмотря на такие настроения населения, трансформировать их в какие-то акции просто некому. Политические активисты, способные организовать какой-либо серьезный протест, были бесцеремонно выдавлены украинскими властями либо в эмиграцию, либо в глухое подполье, либо в места не столь отдаленные. Это в равной степени касается положения дел в Одесской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, а в Херсонской области, которая непосредственно граничит с Крымом, ситуация осложняется размещением в Гениченском районе парамилитарных лагерей проукраински настроенных крымско-татарских боевиков и примкнувших к ним профессиональных украинских националистов.

          Если бы в Херсонской области были массовые антиукраинские акции, «о них было бы хоть что-нибудь известно», подчеркнул Погребинский. «Однако ни украинские СМИ, ни российские ничего об этом не говорят. Тогда что это за акции?! Я подозреваю, что он (Бабин) все выдумал», – отметил собеседник. Окружение Порошенко все время запускает «что-то антироссийское, ничего нового здесь нет», резюмировал эксперт.


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