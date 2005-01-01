Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания?

Представитель президента Украины Борис Бабин во вторник поделился страхами потерять Северо-Крымский канал (который проходит как раз по территории Херсонской области).

«Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал», – заявил Бабин, который каким-то только Киеву ведомым образом представляет Петра Порошенко в «Автономной Республике Крым».

Напомним, Северо-Крымский канал был проложен в 1960-е годы, чтобы снабжать водой из Днепра засушливые районы Херсонской области и Крыма. С тех пор канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде, в основном для орошения сельскохозяйственных земель. Год назад администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года водная блокада Крыма осуществлялась с помощью временного сооружения. На строительство дамбы Украина потратила 75 млн рублей. Но оставить Крым без воды Киеву так и не удалось.

Власти полуострова приняли решение пробурить 36 скважин и построить дополнительные водозаборы. Также реконструировали действующие каналы и трубопроводы, которые ранее теряли около четверти запаса имеющейся воды. Кроме того, планируется с помощью космической съемки определять районы с подземными водами и применять российскую систему «Экватор», созданную под руководством ученых РАН. Она позволяет определять точное местонахождение запасов пресной воды, спрятанных в полостях горных пород. Также в перспективе не исключается возможность прокладки водопровода через Керченский пролив. Еще одним предложением является строительство завода по опреснению морской воды.

По состоянию на 7 сентября 2017 года наполнение водохранилищ Крыма составило 141,978 млн куб. м воды, сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации в Крыму Игорь Вайль, которого цитировал портал Slovodel. Он пояснил, что с начала года для нужд земельных участков общей площадью 10,7 тыс. га было потрачено 11,3 млн куб. м воды. Кроме того, для обеспечения водой северных крымских областей, где ее не хватало, было доставлено 29,5 млн куб. м воды. Ими заполнили наливные водохранилища Северо-Крымского канала.

Поэтому, комментируя рассказы Бабина о том, как Россия хочет заполучить украинский канал, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил газете ВЗГЛЯД:

«На полуострове нашлись альтернативные источники водоснабжения, да и природа осадки «подбросила». А в Северо-Крымском канале уже четыре года не видели воды, о каком его значении может идти речь? Сегодняшний Северо-Крымский канал и его значение для Крыма – это торговля воздухом».

Однако Бабина все это, конечно же, не смущает. По его мнению, Россия может предпринять три варианта действий для получения контроля над каналом. Во-первых, «какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль», намекнул он на предполагаемых соперников Порошенко на предстоящих выборах – лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко.

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намек на предстоящие Украине в следующем году выборы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «С какой целью он сделан? Не исключаю, что он угадывает, что понравится его начальнику», – отметил политолог. Бабину же «надо объяснять Порошенко, что он недаром зарплату получает, видимо, неплохую», заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

По мнению Погребинского, восток и юг, скорее всего, будут голосовать не за Порошенко и не за Тимошенко, а за представителя Оппозиционного блока либо за блок «За життя» Вадима Рабиновича. Бабин же показывает, что будет работать для Порошенко в этом регионе, дескать, «я буду против них воевать, ты меня поддержи на этой должности», пояснил эксперт.

Он напомнил, что Бабин вообще занимает «фейковую должность». Он представитель президента Украины в Крыму, а в Крым ему приехать нельзя – все равно что филолог, специалист по французской литературе, который по-французски говорить не может и визу во Францию ему не дают. «Ему надо что-то придумывать, чтобы оправдывать свое существование, появляться в новостях», – отметил эксперт.

На эту тему

Второй вариант, который обозначил Бабин, – юридический. Так, российские адвокаты на Украине и «другие «аффилированные» люди» могут добиться «решения украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала», сказал Бабин.

Что касается такого сценария, Погребинский не исключил, что могут быть обращения по нарушению прав человека в международные суды. Действия Украины по Северо-Крымскому каналу «выглядят как нарушения прав человека в соседней стране», подчеркнул эксперт.

Но наиболее угрожающим Бабину видится третий возможный сценарий – «какие-то силовые или гибридные акции, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории». «В этом состоит очень большая опасность», – предупредил Бабин.

Силового захвата Северо-Крымского канала Россией «быть не может», подчеркнул Погребинский. «Это уже только в ситуации, если между Украиной и Россией начинается реальная война», – указал он.

Однако Бабин пошел дальше в своих панических рассуждениях. «В некоторых местностях, приближенных к Крыму», наблюдается «потеря признаков государственного управления», – подчеркнул представитель Порошенко. Так, например, в Гениченском районе Херсонской области «массовые организованные преступные группировки» устраивают «антиукраинские акции, митинги» и попросту «раскачивают ситуацию». «Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти», – рассказал Бабин.

Политическая ситуация в регионах украинского Причерноморья и Приазовья остается неоднозначной. С одной стороны, среди местного населения, особенно в промышленных городах, преобладают либо нейтральные (в меньшей степени), либо пророссийские (в большей степени) взгляды и настроения.

«Жители приграничных с Крымом районов лично убедились, что инфраструктура полуострова развивается семимильными шагами. Кроме того, туристы с удовольствием приезжают в Крым, так как не чувствуют ни дискриминации, ни преследований, и комендантского часа нет. Все это формирует точку зрения у жителей приграничных районов, кардинально отличающуюся от украинской государственной идеологии, а значит, подобному вольнодумству не место на современной Украине», – подчеркнул Руслан Бальбек.

«Мне кажется, они вообще уже теряют управление всей территорией, кроме одного пятачка в Киеве, который не выходит за пределы улиц Банковой, Грушевского и площади Майдана»,

– заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Заметьте, власть перед выборами оценивает потерю управления с муниципального, в общем-то, уровня. И, к сожалению для них, но к счастью для Украины, народ все больше и больше это понимает – уровень импотенции власти, их нежелание работать с людьми, которое достигает крайней точки. И дело даже не в том, что это происходит рядом с Крымом, где люди просто видят, как живут крымчане, и что в Крыму нет никакого бардака и анархии, а в том, что власти просто расписываются в собственном бессилии», – считает Калашников.

С другой стороны, несмотря на такие настроения населения, трансформировать их в какие-то акции просто некому. Политические активисты, способные организовать какой-либо серьезный протест, были бесцеремонно выдавлены украинскими властями либо в эмиграцию, либо в глухое подполье, либо в места не столь отдаленные. Это в равной степени касается положения дел в Одесской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, а в Херсонской области, которая непосредственно граничит с Крымом, ситуация осложняется размещением в Гениченском районе парамилитарных лагерей проукраински настроенных крымско-татарских боевиков и примкнувших к ним профессиональных украинских националистов.

Если бы в Херсонской области были массовые антиукраинские акции, «о них было бы хоть что-нибудь известно», подчеркнул Погребинский. «Однако ни украинские СМИ, ни российские ничего об этом не говорят. Тогда что это за акции?! Я подозреваю, что он (Бабин) все выдумал», – отметил собеседник. Окружение Порошенко все время запускает «что-то антироссийское, ничего нового здесь нет», резюмировал эксперт.