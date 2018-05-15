Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

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16 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Не могу не поделиться текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники. Но больше всего меня восхитил последний аргумент. Подробности...
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Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...
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Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
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        • Нет

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        • Да

        • Нет

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          Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

          Активное внимание иностранных СМИ к открытию Крымского моста является ярким свидельством того, что это поистине мировое событие   16 мая 2018, 16:50
          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
          Текст: Марина Балтачева

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          Мировая пресса не смогла пропустить такое событие, как открытие моста над Керченским проливом. Одни газеты искренне радуются, другие сетуют, что мост «зацементировал российскую хватку» на полуострове. Но всех переплюнуло американское издание, призвавшее Украину взорвать мост, чтобы смыть нанесенное ей «оскорбление».

          В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост. За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

          Открытие моста, которое без преувеличения можно назвать событием мирового масштаба, вызвало огромный интерес в других странах. Что характерно, эту новость гораздо подробнее освещали иностранные региональные издания, нежели столичная пресса. Причем, несмотря на то, что многие пытались облечь это в критическую форму, в публикациях все же сквозило заметное восхищение.

          Помимо масштабности и значительности самого проекта, разожгла интерес западных медиа и сама церемония открытия, в ходе которой Владимир Путин за рулем КамАЗа первым проехал по мосту. Так, каталонская газета Vanguardia отметила, что Путин избрал весьма символичный способ отметить четыре года воссоединения Крыма с Россией – открытием моста. Символичной издание посчитало и саму церемонию введения его в строй президентом, одетым в голубую куртку и джинсы, за рулем КамАЗа. Газета даже увидела параллель с первым космонавтом Юрием Гагариным, так как президент тоже произнес «Поехали» перед стартом.

          Американская New York Times выделила геополитический эффект события. «Крымский мост зацементировал российскую хватку на полуострове», – подчеркнула она. Новый «мегапроект Путина» ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», добавило издание.  

          Мост, строительство которого завершилось на шесть месяцев раньше запланированного срока, установил сухопутную связь России с Крымским полуостровом, «который российские вооруженные силы конфисковали у Украины в 2014 году», как выразилась газета.

          «Вооруженная аннексия Крыма Путиным хотя и вызвала критику со стороны большей части Запада, однако была «безумно популярна» в России и с тех пор сохраняет этот рейтинг», – посетовала NYT. Экономический потенциал проекта под вопросом, считает издание. По его мнению, Крым оказался не очень популярен среди российских туристов, многие из них посетили Крым в течение первых двух лет после «аннексии» и пришли к выводу, что качество обслуживания там плохое.

          «Россияне предпочитают отдых в Сочи – российском курорте на Черном море, принявшем Олимпийские игры – 2014, а «бюджетоориентированные» граждане – в Турции», – уверен автор. С этими доводами, тем не менее, не согласилась каталонская Vanguardia, которая, напротив, отметила, что Крым, знаменитый своими прекрасными пляжами, пользуется огромной популярностью у россиян. Она назвала российских туристов одним из важнейших стимулов экономического развития полуострова.

          Британская Daily Telegraph и испанская Mundo отметили, что возведением моста Путин продемонстрировал контроль Москвы над Крымом и ослабил изоляцию жителей полуострова.

          Daily Telegraph назвала мост «одним из самых сложных инженерных проектов в России», подчеркивая, что четыре километра переправы проходят над водой. Издание, однако, также отметило, что строительство моста через «известный своими ветрами и штормами Керченский пролив» стало не только «геополитической победой», но и «достижением инженерной мысли». По мнению авторов Daily Mail, «гордый» Путин сумел то, что «не смогли сделать цари».

          В материале Fox News говорится, что мост стоимостью 3,6 млрд долларов – проект Путина, демонстрирующий, что Крым вернулся в состав России навсегда.

          Журналисты CNN назвали Крымский мост «метафорой 18-летнего правления» Путина. В статье указано, что для российского правительства мост является «предметом патриотической гордости».

          Строительство моста «обеспечило Путину пропагандистскую победу», написала Washington Post. Церемония открытия, как и многие ключевые моменты президентства Путина, была предназначена для телевидения, чтобы продемонстрировать его решимость и авторитет, добавило издание.

          «Открытие моста символизировало важный этап в усилиях Путина показать миру и своим гражданам, что аннексия Крыма необратима», – подчеркнула WP. Крымчане ждали этого момента как «экономическую дорогу жизни», добавила газета.

          Однако не удержалось издание и от «ложки дегтя». Крымский акцент российской политики может привести к тому, что другие «проблемные места» получат еще меньше финансирования, цитировало оно политического аналитика Дмитрия Орешкина. «Всемирный банк поставил Россию по качеству торговой и транспортной инфраструктуры на 94-е место в мире – после Туниса и перед Колумбией», – добавила WP.

          Путин открыл Крымский мост «наперекор воле Украины», отметила британская газета Financial Times. Киев подчеркивает, что открытие моста – демонстрация циничного отношения Москвы к международному праву.

          В 2016 году США ввели санкции в отношении российских компаний, принимавших участие в строительстве моста, напомнила Guardian. «Само строительство возглавило ООО «Стройгазмонтаж», руководитель которого Аркадий Ротенберг имеет тесные связи с Кремлем. Кроме того, он был партнером Путина по дзюдо, добавила газета. На особую «роль» Ротенберга указала и WP. «Российские миллиардеры могут пользоваться своей близостью к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом помогать государству», – подчеркнуло издание. Между тем против Ротенберга за близость с Путиным санкции ввели и США, и ЕС, поскольку он был среди обвиняемых «в подрыве территориальной целостности Украины», напомнила Guardian. Все это не помешало России построить Крымский мост, который, как сообщается, уже побил рекорд моста Васко да Гама в Португалии, который ранее считался самым длинным в Европе, подчеркнула Guardian.

          «Дальнобойщик Путин» открыл движение через мост в Крым, отметило Reuters. После того как российский лидер за рулем оранжевого тяжелого грузовика проехал все 19 км, некоторые россияне уже стали называть сооружение «мостом Путина», подчеркнул портал.

          Однако одно из американских СМИ все же выбилось из общей канвы и сделало не просто резкое, а поражающее своей дикостью заявление.

          «Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста», – написал Washington Examiner. Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации, продолжило издание. Оно уверено, что у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя.

          «Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать», – рассказали американцы. 

          Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава ФСБ Александр Бортников заверил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на мост.


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