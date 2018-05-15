Крымский мост стал для иностранных СМИ предметом зависти и злобы

Мировая пресса не смогла пропустить такое событие, как открытие моста над Керченским проливом. Одни газеты искренне радуются, другие сетуют, что мост «зацементировал российскую хватку» на полуострове. Но всех переплюнуло американское издание, призвавшее Украину взорвать мост, чтобы смыть нанесенное ей «оскорбление».

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост. За первый час работы по нему проехали более 600 автомобилей и мотоциклов со стороны Крыма и более 500 – со стороны Кубани, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Открытие моста, которое без преувеличения можно назвать событием мирового масштаба, вызвало огромный интерес в других странах. Что характерно, эту новость гораздо подробнее освещали иностранные региональные издания, нежели столичная пресса. Причем, несмотря на то, что многие пытались облечь это в критическую форму, в публикациях все же сквозило заметное восхищение.

Помимо масштабности и значительности самого проекта, разожгла интерес западных медиа и сама церемония открытия, в ходе которой Владимир Путин за рулем КамАЗа первым проехал по мосту. Так, каталонская газета Vanguardia отметила, что Путин избрал весьма символичный способ отметить четыре года воссоединения Крыма с Россией – открытием моста. Символичной издание посчитало и саму церемонию введения его в строй президентом, одетым в голубую куртку и джинсы, за рулем КамАЗа. Газета даже увидела параллель с первым космонавтом Юрием Гагариным, так как президент тоже произнес «Поехали» перед стартом.

Американская New York Times выделила геополитический эффект события. «Крымский мост зацементировал российскую хватку на полуострове», – подчеркнула она. Новый «мегапроект Путина» ужесточил притязания Москвы на спорную территорию», добавило издание.

Мост, строительство которого завершилось на шесть месяцев раньше запланированного срока, установил сухопутную связь России с Крымским полуостровом, «который российские вооруженные силы конфисковали у Украины в 2014 году», как выразилась газета.

«Вооруженная аннексия Крыма Путиным хотя и вызвала критику со стороны большей части Запада, однако была «безумно популярна» в России и с тех пор сохраняет этот рейтинг», – посетовала NYT. Экономический потенциал проекта под вопросом, считает издание. По его мнению, Крым оказался не очень популярен среди российских туристов, многие из них посетили Крым в течение первых двух лет после «аннексии» и пришли к выводу, что качество обслуживания там плохое.

«Россияне предпочитают отдых в Сочи – российском курорте на Черном море, принявшем Олимпийские игры – 2014, а «бюджетоориентированные» граждане – в Турции», – уверен автор. С этими доводами, тем не менее, не согласилась каталонская Vanguardia, которая, напротив, отметила, что Крым, знаменитый своими прекрасными пляжами, пользуется огромной популярностью у россиян. Она назвала российских туристов одним из важнейших стимулов экономического развития полуострова.

Британская Daily Telegraph и испанская Mundo отметили, что возведением моста Путин продемонстрировал контроль Москвы над Крымом и ослабил изоляцию жителей полуострова.

Daily Telegraph назвала мост «одним из самых сложных инженерных проектов в России», подчеркивая, что четыре километра переправы проходят над водой. Издание, однако, также отметило, что строительство моста через «известный своими ветрами и штормами Керченский пролив» стало не только «геополитической победой», но и «достижением инженерной мысли». По мнению авторов Daily Mail, «гордый» Путин сумел то, что «не смогли сделать цари».

В материале Fox News говорится, что мост стоимостью 3,6 млрд долларов – проект Путина, демонстрирующий, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Журналисты CNN назвали Крымский мост «метафорой 18-летнего правления» Путина. В статье указано, что для российского правительства мост является «предметом патриотической гордости».

Строительство моста «обеспечило Путину пропагандистскую победу», написала Washington Post. Церемония открытия, как и многие ключевые моменты президентства Путина, была предназначена для телевидения, чтобы продемонстрировать его решимость и авторитет, добавило издание.

«Открытие моста символизировало важный этап в усилиях Путина показать миру и своим гражданам, что аннексия Крыма необратима», – подчеркнула WP. Крымчане ждали этого момента как «экономическую дорогу жизни», добавила газета.

Однако не удержалось издание и от «ложки дегтя». Крымский акцент российской политики может привести к тому, что другие «проблемные места» получат еще меньше финансирования, цитировало оно политического аналитика Дмитрия Орешкина. «Всемирный банк поставил Россию по качеству торговой и транспортной инфраструктуры на 94-е место в мире – после Туниса и перед Колумбией», – добавила WP.

Путин открыл Крымский мост «наперекор воле Украины», отметила британская газета Financial Times. Киев подчеркивает, что открытие моста – демонстрация циничного отношения Москвы к международному праву.

На эту тему

В 2016 году США ввели санкции в отношении российских компаний, принимавших участие в строительстве моста, напомнила Guardian. «Само строительство возглавило ООО «Стройгазмонтаж», руководитель которого Аркадий Ротенберг имеет тесные связи с Кремлем. Кроме того, он был партнером Путина по дзюдо, добавила газета. На особую «роль» Ротенберга указала и WP. «Российские миллиардеры могут пользоваться своей близостью к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом помогать государству», – подчеркнуло издание. Между тем против Ротенберга за близость с Путиным санкции ввели и США, и ЕС, поскольку он был среди обвиняемых «в подрыве территориальной целостности Украины», напомнила Guardian. Все это не помешало России построить Крымский мост, который, как сообщается, уже побил рекорд моста Васко да Гама в Португалии, который ранее считался самым длинным в Европе, подчеркнула Guardian.

«Дальнобойщик Путин» открыл движение через мост в Крым, отметило Reuters. После того как российский лидер за рулем оранжевого тяжелого грузовика проехал все 19 км, некоторые россияне уже стали называть сооружение «мостом Путина», подчеркнул портал.

Однако одно из американских СМИ все же выбилось из общей канвы и сделало не просто резкое, а поражающее своей дикостью заявление.

«Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста», – написал Washington Examiner. Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации, продолжило издание. Оно уверено, что у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя.

«Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать», – рассказали американцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава ФСБ Александр Бортников заверил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на мост.