Крымский мост спровоцировал обострение среди украинских силовиков

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Крымский мост открыли на полгода раньше срокаФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов. Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
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Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

Сергей Худиев, публицист, богослов
Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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          Охранник и журналисты у офиса РИА «Новости Украина» в Киеве, где СБУ проводит обыски   15 мая 2018, 18:05
          Фото: РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Атака киевских силовиков на украинскую редакцию РИА «Новости» явно продиктована желанием перебить информационную повестку в день открытия Крымского моста. Ранее украинские политики отказывались верить в возможность его появления, и теперь им нужно как-то выкручиваться. Показательно, как реагировали на это событие в России – и в Европе, где якобы защищают свободу слова.

          На сайте РИА «Новости Украина» сказано следующее: «Во вторник утром в офис позвонили люди в форме с надписью «СБУ». Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь. Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского». Кстати, Вышинский родился в Днепропетровске, он гражданин Украины, но работает с российскими СМИ с 2006 года.

          СБУ фактически в прямом эфире освещала свою операцию, что еще раз подтверждает озвученную выше версию: главная задача атаки – отвлечь внимание от триумфального открытия Крымского моста. Обыск в итоге шел более восьми часов.

          Сообщения о «подрывной работе» украинской редакции РИА шли одно за одним. Взорвать Верховную раду и добить депутатов из гранатомета украинские журналисты, работающие корреспондентами российских СМИ, вроде бы не планировали, но «нагрешили», по версии СБУ, изрядно.

          Заголовки УНИАН выдержаны в стиле СССР 1930-х годов:

          Например: «Колорадские» ленты и карта «Новороссии»: Луценко рассказал об антиукраинских атаках киевской редакции РИА «Новости».

          Или так: «Киевское руководство РИА «Новости» ежемесячно получало 53 тысячи евро на антиукраинскую деятельность».

          Есть и такой: «Задержанный в Киеве руководитель РИА «Новости» был награжден путинской медалью «За возвращение Крыма».

          Главный редактор сайта
          Главный редактор сайта РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский (фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»)

          «Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием была информация о привлечении журналистов – граждан Украины к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращении в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тыс. евро ежемесячно», – рассказал замглавы СБУ Владимир Кононенко.

          Почему украинские силовики ждали четыре года, прежде чем задержать журналистов, которые даже не пытались куда-либо скрыться, Кононенко не уточнил. Это понятно: не про мост же ему вспоминать.

          Это все выглядело бы смешно, если бы не длительный срок заключения, который грозит задержанным журналистам по статье 111 УК Украины «Государственная измена»: от 10 до 15 лет лишения свободы.

          Руководство РИА «Новости» и МИА «Россия сегодня», являющихся частью одного холдинга, уже выступило с резкими заявлениями в адрес Киева. Так, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев фактически поставил Киеву ультиматум: «Украинские власти должны немедленно освободить журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ; в противном случае вопрос будет поднят на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ».

          Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян настроена в целом пессимистично. «Ничего хорошего от западных СМИ я не жду уже много лет. Я не удивлюсь, если это будет просто проигнорировано, в том числе агентствами», сказала она. При этом Симоньян отказалась отвечать на вопрос об ответных мерах на действия СБУ, чтобы «эти меры могли бы быть предприняты».

          Кремль, МИД и Госдума также отреагировали на произошедшее.

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает жесткой реакции международных организаций на действия СБУ, поскольку «украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации».

          МИД России направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов. «Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать, – сообщил статс-секретарь ведомства Георгий Карасин. – Надо наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность». Развернувшаяся на Украине ситуация с давлением на СМИ отвечает худшим традициям тоталитарных режимов, полагает официальный представитель МИД Мария Захарова.

          Комитет Госдумы по делам СНГ обратится во все международные организации в связи с ситуацией вокруг РИА «Новости Украина», заявил глава комитета Леонид Калашников. «То, что они ведут себя безобразно и отвратительно, как медведь, и уже не стесняются этого, надо, конечно, не только призвать посмотреть, но и обратиться ко всем международным организациям. Это мы должны будем сделать. Еще и обязательно – ответ в отношении государственной компании, а РИА «Новости» является государственной компанией, в отношении государственной компании такого рода, нужно принять определенные меры. Какого характера, это должны подумать государственные органы наши», – полагает депутат.

          На Украине атаку на журналистов пока что осудили только в Оппозиционном блоке, состоящем из бывших депутатов Партии регионов.

          «Цель данных действий очевидна – заткнуть рот всем неподконтрольным и независимым СМИ, заставить замолчать критиков действующего режима. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить атаки на свободу слова на Украине, власть идет по самому худшему пути, закручивая гайки и разворачивая очередную охоту на ведьм. Сегодняшняя атака на ведущее российское информагентство, похоже, далеко не последнее звено в этой позорной цепи», – говорится в заявлении.

          На момент написания этой статьи ни одного официального комментария от ОБСЕ и других международных организаций, традиционно оперативно реагирующих на нарушения свободы слова, опубликовано не было. Единственное исключение – представитель МИД ФРГ Мария Адебар поинтересовалась деталями произошедшего и заверила: «Мы много раз подчеркивали принципиальное значение свободы слова».

          СБУ тем временем распространила информацию о том, что всего в связи с данным уголовным делом будет допрошено около 20 человек. «Они все граждане Украины, которые привлечены к журналистской деятельности», – уточнил Кононенко.

          Добавить к вышеприведенным заявлениям российских официальных лиц и украинских оппозиционеров практически нечего. Разве что это: накануне «Сбербанк» принял решение о докапитализации своей украинской «дочки» приблизительно на 20 миллиардов рублей. В связи с этим хочется поинтересоваться у «Сбербанка» и других российских хозяйствующих субъектов, продолжающих работать на Украине несмотря ни на что: когда они в следующий раз перечислят страдающей от журналистов-изменников и прочих врагов республике очередные миллиарды?


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