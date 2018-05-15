Крымский мост спровоцировал обострение среди украинских силовиков

Атака киевских силовиков на украинскую редакцию РИА «Новости» явно продиктована желанием перебить информационную повестку в день открытия Крымского моста. Ранее украинские политики отказывались верить в возможность его появления, и теперь им нужно как-то выкручиваться. Показательно, как реагировали на это событие в России – и в Европе, где якобы защищают свободу слова.

На сайте РИА «Новости Украина» сказано следующее: «Во вторник утром в офис позвонили люди в форме с надписью «СБУ». Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь. Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского». Кстати, Вышинский родился в Днепропетровске, он гражданин Украины, но работает с российскими СМИ с 2006 года.

СБУ фактически в прямом эфире освещала свою операцию, что еще раз подтверждает озвученную выше версию: главная задача атаки – отвлечь внимание от триумфального открытия Крымского моста. Обыск в итоге шел более восьми часов.

Сообщения о «подрывной работе» украинской редакции РИА шли одно за одним. Взорвать Верховную раду и добить депутатов из гранатомета украинские журналисты, работающие корреспондентами российских СМИ, вроде бы не планировали, но «нагрешили», по версии СБУ, изрядно.

Заголовки УНИАН выдержаны в стиле СССР 1930-х годов:

Например: «Колорадские» ленты и карта «Новороссии»: Луценко рассказал об антиукраинских атаках киевской редакции РИА «Новости».

Или так: «Киевское руководство РИА «Новости» ежемесячно получало 53 тысячи евро на антиукраинскую деятельность».

Есть и такой: «Задержанный в Киеве руководитель РИА «Новости» был награжден путинской медалью «За возвращение Крыма».

Главный редактор сайта РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский (фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»)

«Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием была информация о привлечении журналистов – граждан Украины к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращении в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тыс. евро ежемесячно», – рассказал замглавы СБУ Владимир Кононенко.

Почему украинские силовики ждали четыре года, прежде чем задержать журналистов, которые даже не пытались куда-либо скрыться, Кононенко не уточнил. Это понятно: не про мост же ему вспоминать.

Это все выглядело бы смешно, если бы не длительный срок заключения, который грозит задержанным журналистам по статье 111 УК Украины «Государственная измена»: от 10 до 15 лет лишения свободы.

Руководство РИА «Новости» и МИА «Россия сегодня», являющихся частью одного холдинга, уже выступило с резкими заявлениями в адрес Киева. Так, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев фактически поставил Киеву ультиматум: «Украинские власти должны немедленно освободить журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ; в противном случае вопрос будет поднят на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян настроена в целом пессимистично. «Ничего хорошего от западных СМИ я не жду уже много лет. Я не удивлюсь, если это будет просто проигнорировано, в том числе агентствами», сказала она. При этом Симоньян отказалась отвечать на вопрос об ответных мерах на действия СБУ, чтобы «эти меры могли бы быть предприняты».

Кремль, МИД и Госдума также отреагировали на произошедшее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает жесткой реакции международных организаций на действия СБУ, поскольку «украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации».

МИД России направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов. «Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать, – сообщил статс-секретарь ведомства Георгий Карасин. – Надо наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность». Развернувшаяся на Украине ситуация с давлением на СМИ отвечает худшим традициям тоталитарных режимов, полагает официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Комитет Госдумы по делам СНГ обратится во все международные организации в связи с ситуацией вокруг РИА «Новости Украина», заявил глава комитета Леонид Калашников. «То, что они ведут себя безобразно и отвратительно, как медведь, и уже не стесняются этого, надо, конечно, не только призвать посмотреть, но и обратиться ко всем международным организациям. Это мы должны будем сделать. Еще и обязательно – ответ в отношении государственной компании, а РИА «Новости» является государственной компанией, в отношении государственной компании такого рода, нужно принять определенные меры. Какого характера, это должны подумать государственные органы наши», – полагает депутат.

На Украине атаку на журналистов пока что осудили только в Оппозиционном блоке, состоящем из бывших депутатов Партии регионов.

«Цель данных действий очевидна – заткнуть рот всем неподконтрольным и независимым СМИ, заставить замолчать критиков действующего режима. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить атаки на свободу слова на Украине, власть идет по самому худшему пути, закручивая гайки и разворачивая очередную охоту на ведьм. Сегодняшняя атака на ведущее российское информагентство, похоже, далеко не последнее звено в этой позорной цепи», – говорится в заявлении.

На момент написания этой статьи ни одного официального комментария от ОБСЕ и других международных организаций, традиционно оперативно реагирующих на нарушения свободы слова, опубликовано не было. Единственное исключение – представитель МИД ФРГ Мария Адебар поинтересовалась деталями произошедшего и заверила: «Мы много раз подчеркивали принципиальное значение свободы слова».

СБУ тем временем распространила информацию о том, что всего в связи с данным уголовным делом будет допрошено около 20 человек. «Они все граждане Украины, которые привлечены к журналистской деятельности», – уточнил Кононенко.

Добавить к вышеприведенным заявлениям российских официальных лиц и украинских оппозиционеров практически нечего. Разве что это: накануне «Сбербанк» принял решение о докапитализации своей украинской «дочки» приблизительно на 20 миллиардов рублей. В связи с этим хочется поинтересоваться у «Сбербанка» и других российских хозяйствующих субъектов, продолжающих работать на Украине несмотря ни на что: когда они в следующий раз перечислят страдающей от журналистов-изменников и прочих врагов республике очередные миллиарды?