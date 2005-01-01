Захарова гневно отреагировала на ситуацию с РИА «Новости Украина»

Развернувшаяся на Украине ситуация с давлением на СМИ отвечает худшим традициям тоталитарных режимов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что в Москве отмечают «эскалацию репрессивных действий украинских властей в информационном поле: от нападений и депортации из страны российских и зарубежных журналистов до провокаций в отношении российских дипломатов на международных медийных площадках», передает ТАСС.

Так, «за последние две недели официальный Киев отметился целым рядом противоправных шагов в отношении российских журналистов, освещающих события на Украине».

Кроме того, по-прежнему не наблюдается «никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций», что Россией расценивается как угроза «судьбам общеевропейского пространства», способствующая «подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов».

«Продолжим добиваться адекватной оценки происходящего соответствующими международными инстанциями», – заявила дипломат.

Она подчеркнула, что действия Киева в отношении РИА «Новости Украина» являются произволом.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обсуждение этого инцидента будет поднято на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».

В Госдуме пообещали обратиться во все международные организации из-за сложившейся вокруг РИА «Новости Украина» ситуации. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия СБУ неприемлемы.