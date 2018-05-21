В Крыму собрались применить африканский способ поиска воды

Пресную воду в Крыму будут искать с воздуха при помощи авиасканера, который уже успешно применялся в Африке.

Пресная вода в Крыму спрятана под слоем глины, в полостях горных породах. Определять местонахождение резервуаров проще всего с воздуха. Отечественный летающий комплекс должен помочь найти и пополнить запасы пресной воды, сообщает ТАСС.

«В России создан отечественный комплекс, специальная система, которая называется «Экватор». Ее создали в фирме «Биотехнологии» под научным руководством Института водных проблем РАН. Эффективность комплекса уже доказана: он использовался неоднократно в африканском регионе», – сказал вице-президент Российской академии наук Валерий Бондур на заседании совета по формированию и реализации научно-технической политики Республики Крым.

Ученый рассказал, что с помощью космической съемки можно будет определить районы с подземными водами, а система «Экватор» позволит определить их точное местонахождение. По его словам, ученые РАН готовы подключаться к поиску крымских подземных вод.

Ранее администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.