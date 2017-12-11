У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции.

Ситуация развивалась следующим образом. Еще 18 апреля информационное агентство «Турпром» сообщило о том, что некий Сергей Войтенко, возглавляющий не самую известную компанию «Свой туристический сервис», предложил запретить работу в России европейского сервиса бронирования отелей Booking.com в ответ на антироссийские санкции США и ЕС. Кроме того, как говорилось в сообщении «Турпрома», «эксперты туротрасли» предлагают заодно запретить сайты TripAdviser (так в тексте, на самом деле сервис называется TripAdvisor – прим. ВЗГЛЯД) и Airbnb».

«Эксперты» в своих призывах смешивали необходимость «ответа на санкции» и зарубежный опыт. «Во Франции сайт обвиняют в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства – жалобу в антимонопольную службу подал местный профсоюз UMIH, объединяющий работников ведущих отелей страны. Похожие обвинения были выдвинуты в Германии, Швейцарии, США и Англии. Сервис Booking.com уже был оштрафован почти на 700 тыс. долларов за нарушение закона о конкуренции в Турции», – говорится в письме Войтенко в Минкульт.

«Запад усиливает санкционное давление на Россию, что ставит перед руководством страны простую дилемму: либо мы продолжаем играть по чужим западным правилам и проигрываем, либо мы создаем собственные правила и играем по ним. Второй вариант подразумевает развитие собственной экономики, для помощи которой нужен здоровой протекционизм, как в Китае. Для туристического рынка это как раз могло бы быть вытеснение из России трех западных компаний, каждая из которых в своей сфере фактически стала монополистом – Booking.com (бронирование отелей), TripAdviser (отзывы) и Airbnb (краткосрочная аренда жилья). Было бы логичным включить эти сервисы в перечень мер по контрсанкиям, которые сейчас рассматриваются в Госдуме», – говорилось на сайте «Турпрома» (еще раз напоминаем, что в закавыченном тексте за правописание отвечают его авторы – прим. ВЗГЛЯД).

На это малограмотное обращение в апреле внимания не обратили. 21 мая Министерство культуры направило в подчиняющийся этому ведомству Ростуризм письмо, в котором содержалось поручение «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Детальная статья была опубликована на сайте РБК, в беседе с этим агентством Войтович уточнил свою инициативу: теперь он предлагает не полностью заблокировать Booking.com в России, а ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

Эта публикация широко разошлась по СМИ и соцсетям. Одной из первых на инициативу резко отреагировала ведущая радиостанции «Вести FM» Анна Шафран. «Открыли Крымский мост. Грузовики не будут пускать до осени, чтобы ехали туристы. Крым на Вooking.com – часть России. Цены на гостиницы – существенно ниже, чем, например, на trivago. Запрет Booking.com в России – это диверсия?» – поинтересовалась она в Twitter.

Радиоведущую поддержал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. «После попыток заблокировать Telegram более идиотское предложение трудно себе представить», – написал он в Twitter, а затем более детально пояснил свою позицию в «Живом журнале»: «Предложение запретить на территории России сайт Booking.com обосновывают «антисанкциями». Мол, «ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, поэтому давайте запретим Booking.com». Почему-то никто не предлагает запретить в России Boeing – видимо, потому, что даже самые отмороженные туроператоры и чиновники понимают, что в этом случае рынок авиаперевозок в стране исчезнет. А запретить Booking.com, который благодаря своему охвату не дает гостиницам задирать цены, – это пожалуйста».

По мнению депутата, «санкции» и «антисанкции» становятся не последним, а первым прибежищем негодяев. Не нравится мне иностранный конкурент – так написать, что против него надо немедленно ввести антисанкции. Не нравится отечественный конкурент – надо накатать жалобу, что он соблюдает западные санкции».

При этом прямые конкуренты Booking.com предложение Войтенко почему-то не поддержали. Заместитель гендиректора компании «Академсервис», владеющей системой бронирования отелей Acase.ru, Александр Курносов заявил «Интерфаксу»: «С точки зрения того, что Booking.com – очень сильный конкурент для нас, я, конечно, за. Мы поддерживаем исключение любого конкурента из бизнеса. Однако это не совсем правильные и адекватные меры. Запрет возможен только при нарушении Booking.com норм и законов страны, сейчас это не совсем корректно. Так может раскрутиться маховик, это приведет к негативным последствиям».

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Аналогичная позиция у сервиса аренды курортного жилья Tvil.ru: «Booking для нас, конечно, конкурент. Мы в Крыму работаем с владельцами курортного жилья. Если их по каким-то причинам банит Booking.com, они идут к нам, и наоборот. Но мы выступаем за здоровую конкуренцию на рынке. Этот запрет не приведет ни к чему хорошему».

Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Тюрина, в свою очередь, заявила, что деятельность Booking.com в России надо активнее регулировать, но не запрещать. «Сервис фактически оказывает информационные услуги. Эту его деятельность надо регулировать жестче, но запрещать не нужно, так как это лишит потребителей права выбора. В частности, надо заставить сервис зарегистрироваться в России и платить налоги как российское предприятие, чего сейчас не происходит», – отметила Тюрина.

И где-то ближе к середине дня свою позицию наконец сформулировало Министерство культуры, ранее придавшее своим письмом вес маргинальной инициативе отдельно взятого туроператора.

Министерство культуры против блокировки сервиса Booking.com, его работе ничего не угрожает; запрос в Ростуризм, направленный ведомством по этому поводу, носит технический характер, заявили в пресс-службе ведомства.

Минкультуры в принципе «не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности» на территории России», говорится в сообщении на сайте министерства.

«В точном соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства № 30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», – подчеркнула директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.

С одной стороны, конфликт исчерпан. Booking.com ни в деталях, ни в целом никто запрещать не планирует и не собирается, маргинальная инициатива осталась маргинальной инициативой.

А с другой стороны, сложно представить объем жалоб и обращений в министерства от граждан и организаций с просьбой ввести антисанкции против того или иного не нравящегося им хозяйствующего субъекта.

Туроператорам, как выяснилось, не нравятся сайты самостоятельных бронирований, авиакомпании могут пожаловаться на сайты продажи билетов, которые создают дополнительную конкуренцию, таксисты уже давно протестуют против Uber, который вроде бы объединился с российским Yandex, но все равно какой-то подозрительный.

И ведь действительно, в западных странах суды то и дело запрещают то Airbnb, позволяющий посуточно сдавать собственные квартиры, то Uber, мешающий таксистам получать монопольные сверхприбыли. Так что прецеденты и «образцы для подражания» есть.

Но проблема в том, что все эти запреты помогают исключительно монополистам в лице отельных сетей или лицензированных таксистов. А гражданам удобнее пользоваться недорогими и надежными интернет-сервисами. А это в итоге стимулирует туризм, поездки и положительно сказывается на развитии экономики в целом.

Поэтому запрет Booking.com в России действительно мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и в итоге бюджет страны в целом.

В этот раз у сторонников ограничения конкуренции не получилось. Но кто может гарантировать, что не будет следующего?