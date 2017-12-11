Взгляд
23 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
Разделы

Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
Перейти а раздел…

У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В ДНР заявили о провале операции ВСУ под Горловкой
          Озвучен размер долга Украины перед СНГМИД связал активизацию военных действий в Донбассе с визитом ВолкераСирийские войска освободили все пригороды ДамаскаКремль разъяснил обсуждение газового вопроса Путиным и президентом Болгарии
          Минздрав прокомментировал смерть Дарьи СтариковойВТБ прекратил кредитовать компании Дерипаски из-за санкций СШАКрымский мост снабдили метеолокаторамиРейтинг Порошенко на Украине упал до рекордно низкого уровня
          Раскрыты подробности жестокого убийства подростками многодетной матери на КубаниРоссийским спортсменам предсказали новый «допинговый триллер»Названо число проехавших по Крымскому мосту за неделю автомобилейВетерана американской «Дельты» впечатлила стрельба из АК-12

          российские граждане


          Москва назвала два возмутительных факта в деле Скрипалей

          происхождение капитала


          В окружении Абрамовича прокомментировали сообщения о новых требованиях Лондона

          ВМС Украины


          Порошенко объявил о создании новой морской пехоты

          «стимулятор жизни»


          Мэр Новосибирска взорвал интернет словами о кокаине

          «Слушайте Путина и верьте ему!»


          Кремль прокомментировал сообщение CNBC о проблемах с новейшими российскими ракетами

          из подводного положения


          Минобороны показало залп четырьмя «Булавами» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

          чудовищная жестокость


          Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

          после предательства


          Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

          «наше послание: приготовьтесь»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Люди в чёрном – не полиция, а хорошо вооружённые группировки

          Обострение в Донбассе


          Святослав Голиков: На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану

          контрнаступление Трампа


          Дмитрий Дробницкий: Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

          на ваш взгляд


          Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?

          У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

          Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целом   23 мая 2018, 14:56
          Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции.

          Ситуация развивалась следующим образом. Еще 18 апреля информационное агентство «Турпром» сообщило о том, что некий Сергей Войтенко, возглавляющий не самую известную компанию «Свой туристический сервис», предложил запретить работу в России европейского сервиса бронирования отелей Booking.com в ответ на антироссийские санкции США и ЕС. Кроме того, как говорилось в сообщении «Турпрома», «эксперты туротрасли» предлагают заодно запретить сайты TripAdviser (так в тексте, на самом деле сервис называется TripAdvisor – прим. ВЗГЛЯД) и Airbnb».

          «Эксперты» в своих призывах смешивали необходимость «ответа на санкции» и зарубежный опыт. «Во Франции сайт обвиняют в ценовом давлении на отели и нарушении антимонопольного законодательства – жалобу в антимонопольную службу подал местный профсоюз UMIH, объединяющий работников ведущих отелей страны. Похожие обвинения были выдвинуты в Германии, Швейцарии, США и Англии. Сервис Booking.com уже был оштрафован почти на 700 тыс. долларов за нарушение закона о конкуренции в Турции», – говорится в письме Войтенко в Минкульт.

          «Запад усиливает санкционное давление на Россию, что ставит перед руководством страны простую дилемму: либо мы продолжаем играть по чужим западным правилам и проигрываем, либо мы создаем собственные правила и играем по ним. Второй вариант подразумевает развитие собственной экономики, для помощи которой нужен здоровой протекционизм, как в Китае. Для туристического рынка это как раз могло бы быть вытеснение из России трех западных компаний, каждая из которых в своей сфере фактически стала монополистом – Booking.com (бронирование отелей), TripAdviser (отзывы) и Airbnb (краткосрочная аренда жилья). Было бы логичным включить эти сервисы в перечень мер по контрсанкиям, которые сейчас рассматриваются в Госдуме», – говорилось на сайте «Турпрома» (еще раз напоминаем, что в закавыченном тексте за правописание отвечают его авторы – прим. ВЗГЛЯД).

          На это малограмотное обращение в апреле внимания не обратили. 21 мая Министерство культуры направило в подчиняющийся этому ведомству Ростуризм письмо, в котором содержалось поручение «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Детальная статья была опубликована на сайте РБК, в беседе с этим агентством Войтович уточнил свою инициативу: теперь он предлагает не полностью заблокировать Booking.com в России, а ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

          Эта публикация широко разошлась по СМИ и соцсетям. Одной из первых на инициативу резко отреагировала ведущая радиостанции «Вести FM» Анна Шафран. «Открыли Крымский мост. Грузовики не будут пускать до осени, чтобы ехали туристы. Крым на Вooking.com – часть России. Цены на гостиницы – существенно ниже, чем, например, на trivago. Запрет Booking.com в России – это диверсия?» – поинтересовалась она в Twitter.

          Радиоведущую поддержал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. «После попыток заблокировать Telegram более идиотское предложение трудно себе представить», – написал он в Twitter, а затем более детально пояснил свою позицию в «Живом журнале»: «Предложение запретить на территории России сайт Booking.com обосновывают «антисанкциями». Мол, «ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, поэтому давайте запретим Booking.com». Почему-то никто не предлагает запретить в России Boeing – видимо, потому, что даже самые отмороженные туроператоры и чиновники понимают, что в этом случае рынок авиаперевозок в стране исчезнет. А запретить Booking.com, который благодаря своему охвату не дает гостиницам задирать цены, – это пожалуйста».

          По мнению депутата, «санкции» и «антисанкции» становятся не последним, а первым прибежищем негодяев. Не нравится мне иностранный конкурент – так написать, что против него надо немедленно ввести антисанкции. Не нравится отечественный конкурент – надо накатать жалобу, что он соблюдает западные санкции».

          При этом прямые конкуренты Booking.com предложение Войтенко почему-то не поддержали. Заместитель гендиректора компании «Академсервис», владеющей системой бронирования отелей Acase.ru, Александр Курносов заявил «Интерфаксу»: «С точки зрения того, что Booking.com – очень сильный конкурент для нас, я, конечно, за. Мы поддерживаем исключение любого конкурента из бизнеса. Однако это не совсем правильные и адекватные меры. Запрет возможен только при нарушении Booking.com норм и законов страны, сейчас это не совсем корректно. Так может раскрутиться маховик, это приведет к негативным последствиям».

          Аналогичная позиция у сервиса аренды курортного жилья Tvil.ru: «Booking для нас, конечно, конкурент. Мы в Крыму работаем с владельцами курортного жилья. Если их по каким-то причинам банит Booking.com, они идут к нам, и наоборот. Но мы выступаем за здоровую конкуренцию на рынке. Этот запрет не приведет ни к чему хорошему».

          Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Тюрина, в свою очередь, заявила, что деятельность Booking.com в России надо активнее регулировать, но не запрещать. «Сервис фактически оказывает информационные услуги. Эту его деятельность надо регулировать жестче, но запрещать не нужно, так как это лишит потребителей права выбора. В частности, надо заставить сервис зарегистрироваться в России и платить налоги как российское предприятие, чего сейчас не происходит», – отметила Тюрина.

          И где-то ближе к середине дня свою позицию наконец сформулировало Министерство культуры, ранее придавшее своим письмом вес маргинальной инициативе отдельно взятого туроператора.

          Министерство культуры против блокировки сервиса Booking.com, его работе ничего не угрожает; запрос в Ростуризм, направленный ведомством по этому поводу, носит технический характер, заявили в пресс-службе ведомства.

          Минкультуры в принципе «не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности» на территории России», говорится в сообщении на сайте министерства.

          «В точном соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства № 30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», – подчеркнула директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.

          С одной стороны, конфликт исчерпан. Booking.com ни в деталях, ни в целом никто запрещать не планирует и не собирается, маргинальная инициатива осталась маргинальной инициативой.

          А с другой стороны, сложно представить объем жалоб и обращений в министерства от граждан и организаций с просьбой ввести антисанкции против того или иного не нравящегося им хозяйствующего субъекта.

          Туроператорам, как выяснилось, не нравятся сайты самостоятельных бронирований, авиакомпании могут пожаловаться на сайты продажи билетов, которые создают дополнительную конкуренцию, таксисты уже давно протестуют против Uber, который вроде бы объединился с российским Yandex, но все равно какой-то подозрительный.

          И ведь действительно, в западных странах суды то и дело запрещают то Airbnb, позволяющий посуточно сдавать собственные квартиры, то Uber, мешающий таксистам получать монопольные сверхприбыли. Так что прецеденты и «образцы для подражания» есть.

          Но проблема в том, что все эти запреты помогают исключительно монополистам в лице отельных сетей или лицензированных таксистов. А гражданам удобнее пользоваться недорогими и надежными интернет-сервисами. А это в итоге стимулирует туризм, поездки и положительно сказывается на развитии экономики в целом.

          Поэтому запрет Booking.com в России действительно мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и в итоге бюджет страны в целом.

          В этот раз у сторонников ограничения конкуренции не получилось. Но кто может гарантировать, что не будет следующего?


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............