Ведущая ВГТРК заявила о диверсии против туризма в Крыму

Ведущая радиостанции Вести FM Анна Шафран в соцсетях заявила, что блокировка сайта booking.com может быть диверсией.

«Открыли Крымский мост. Грузовики не будут пускать до осени, чтобы ехали туристы. Крым на booking.com – часть России. Цены на гостиницы – существенно ниже, чем, например, на trivago. Запрет booking.com в России – это диверсия?», – написала соведущая Владимира Соловьева на радиостанции Вести FM в Twitter.

Напомним, ранее департамент туризма и региональной политики Министерства культуры поручил Ростуризму рассмотреть возможность запретить в России деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, принадлежащего голландской компании Priceline Group.

Это может стать ответом на антироссийские санкции ЕС и США, считает инициатор предложения – глава туроператора «Свой туристический сервис» (СвойТС) Сергей Войтович.

По словам Войтовича, 70% рынка оказались под контролем западной корпорации.

Анна Шафран – известная теле- и радиоведущая, более 15 лет работает на телеканале Россия-1 и радиостанции Вести FM. Вместе с Владимиром Соловьевым ведет радиопередачу «Полный контакт».