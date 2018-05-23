Ростуризму поручено проработать предложение о запрете Booking.com

Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры поручил Ростуризму рассмотреть возможность запретить в России деятельность сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, принадлежащего голландской компании Priceline Group.

Глава туроператора «Свой туристический сервис» (СвойТС) Сергей Войтович в апреле выдвинул соответствующее предложение. Запрет Booking.com, по его мнению, мог бы стать ответом на антироссийские санкции ЕС и США, пишет «Турпром».

Войтович подчеркнул, что Booking.com вытесняет российских туроператоров в «небольших гостиницах», так как «индивидуальные бронирования отданы Букингу». Также глава «СвойТС» подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась и с крупными отельными цепочками – российские туроператоры «не могут подключиться к системе продаж» Marriott, Hilton, Hyatt.

В Министерстве культуры ему ответили, что Ростуризму поручено проработать это предложение «совместно с профильными отраслевыми объединениями и экспертным сообществом».

По словам Войтовича 70% рынка оказались под контролем западной корпорации.

«Турпром» отмечает, что вопросы к подобным иностранным сервисам (Booking.com, TripAdviser и Airbnb) у российских туроператоров возникли давно, поскольку работа этих сервисов не регулируется российским законодательством.

Отмечается, что TripAdviser долгое время указывала Крым в качестве украинской территории, а позднее указание на принадлежность просто убрали, обозначив регион как «Европа – Крым».

Напомним, в мае так называемая «прокуратура Крыма», учрежденная Киевом, заявила, что сервис Booking.com по ее требованию начал отображать полуостров частью Украины, хотя на сайте Крым не отнесен к территории этой страны. На самом портале нет информации о том, что тот или иной населенный пункт в Крыму принадлежит Украине или России.