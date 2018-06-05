В Крыму опровергли информацию о серьезных проблемах с водой

Серьезных проблем с водоснабжением в Крыму нет, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров признанной экстремистской и запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев заявил интернет-порталу «Обозреватель», что Украина создала «реальные проблемы» с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.

«Он (Мустафа Джемилев) желаемое выдает за действительное. Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось», – передает РИА «Новости» слова Фикса.



Он отметил, что в республике, действительно, в некоторых районах сельхозпроизводители пострадали из-за засухи, но этот вопрос будет решен.



«Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей», – отметил Фикс.



Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Власти Крыма используют различные способы для решения проблемы с водоснабжением. В частности, пресную воду в Крыму будут искать с воздуха при помощи авиасканера, который уже успешно применялся в Африке.

В октябре 2017 года вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк в ходе тематического совещания заявил, что власти полуострова считают переброску воды из Тайганского водохранилища наиболее подходящим вариантом для решения проблем севера республики.