Руководство Украины обнаружило, чем Крымский мост «очень опасен»

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7 июня, четверг | Последнее обновление — 20:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:НАТО утвердило планы создания новых командований в США и Германии
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов
Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России
Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку
В западных университетах покончили со свободой слова
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения
Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам
Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
Путин открыл Крымский мост
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Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох
В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человекПодробности...
Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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