Руководство Украины обнаружило, чем Крымский мост «очень опасен»

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ввод в эксплуатацию Крымского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент на полуострове.

Он отметил, что в Крыму дислоцирован 22-й армейский корпус ВС России, также произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота, передает УНИАН.

«Что очень опасно – построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым», – сказал Турчинов.

Ранее на Украине заявляли, что у России якобы возникли «проблемы» из-за Крымского моста.

После открытия моста западные СМИ писали, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал на территории полуострова. Помимо сухопутных войск, истребителей и береговой артиллерии, там также были размещены два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400. Иностранные журналисты называли Крым «почти неприступной крепостью».

Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров. Другие украинские политики неоднократно заявляли, что Крымский мост необходимо уничтожить. К этому же призывали отдельные западные журналисты. Однако военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, объясняли, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.

Газета ВЗГЛЯД также сравнивала мост, открытый Путиным, и переправу, открытие которой праздновал Порошенко.