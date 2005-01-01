Немецкие журналисты сравнили Крым с «почти неприступной крепостью»

Крым после воссоединения с Россией с каждым днем все больше превращается «в почти неприступную крепость», пишет немецкий журнал Focus.

В частности, издание обратило внимание, что недавно в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом «Калибр». Журналисты Focus отмечают, что это оружие «доказало свою эффективность в Сирии и встревожило западных военных аналитиков».

Также на полуострове размещены два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок.

«Крым все больше превращается в почти неприступную крепость», – резюмирует издание, передает РИА «Новости».

В середине мая военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, рассказали о способах защиты Крымского моста от нападения Украины.

Кроме того, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявил, что соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».