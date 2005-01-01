Военные рассказали о способах защиты Крымского моста от нападения Украины

Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. Ранее одна из американских газет посоветовала уничтожить мост как «возмутительное оскорбление» авторитета Украины.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев заявил, что уничтожение Крымского моста военным ударом невозможно.

«Он охраняется с моря, воздуха. У нас есть части истребительной авиации, части зенитно-ракетных войск, например, комплексы С-300 и С-400, которые не дадут этого сделать. Четвертая армия ПВО и ВВС Ростова-на-Дону защищает Крымский мост как объект повышенной важности. Объект защищен многофункционально, у него есть командный пункт, куда стекается вся информация», – рассказал он.

По его словам, еще перед началом строительства моста специалисты предусматривали вопросы безопасности, в том числе на случай провокаций во время его возведения.

«Но провокаций не было, потому что он охраняется со всех сторон: с воздуха, с воды, из-под воды. Без ведома четвертой армии ПВО и ВВС Ростова рядом с объектом не пролетит ни один летательный аппарат – он будет уничтожен», – добавил Бижев.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев отметил, что мост «прикрывается комплексом С-400, морской группировкой, вся система ПВО Крыма может прикрыть и обеспечить оборону этого моста».

Также он указал на тот факт, что все надводные средства военного назначения имеют средства малой ПВО или средства прикрытия – например, зенитные пулеметы. Кроме того, задачу прикрывать объекты с воздуха имеет истребительная авиация – авиационная дивизия, которая дислоцирована в Крыму.

«Если говорить о потенциальных подготовках террористических актов на Крымском мосту, я думаю, что будут выделяться специальные силы и средства. Раз об этом говорят американцы, значит, такие варианты рассматриваются, и в любой момент может поступить команда произвести усиление охраны моста», – заявил он.

По мнению Хатылева, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить инцидентов в этом районе.

«Исходя из тех сил и средств, которые там находятся, можно говорить с вероятностью более 80%, что этот мост будет сохранен даже при нанесении ударов по нему», – заключил эксперт.

Ранее американский Washington Examiner написал, что Украине нужно уничтожить Крымский мост как «возмутительное оскорбление» авторитета Украины. Издание полагает, что Киев располагает возможностями для подобных действий.

Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы переправы в среду по ней проехали более тысячи машин и мотоциклов. Это вызвало массовую реакцию за рубежом и бурное возмущение на Украине.