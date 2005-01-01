Военные рассказали о способах защиты Крымского моста от нападения Украины

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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

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          Военные рассказали о способах защиты Крымского моста от нападения Украины

             16 мая 2018, 18:19
          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

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          Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. Ранее одна из американских газет посоветовала уничтожить мост как «возмутительное оскорбление» авторитета Украины.

          Генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев заявил, что уничтожение Крымского моста военным ударом невозможно.

          «Он охраняется с моря, воздуха. У нас есть части истребительной авиации, части зенитно-ракетных войск, например, комплексы С-300 и С-400, которые не дадут этого сделать. Четвертая армия ПВО и ВВС Ростова-на-Дону защищает Крымский мост как объект повышенной важности. Объект защищен многофункционально, у него есть командный пункт, куда стекается вся информация», – рассказал он.

          По его словам, еще перед началом строительства моста специалисты предусматривали вопросы безопасности, в том числе на случай провокаций во время его возведения.

          «Но провокаций не было, потому что он охраняется со всех сторон: с воздуха, с воды, из-под воды. Без ведома четвертой армии ПВО и ВВС Ростова рядом с объектом не пролетит ни один летательный аппарат – он будет уничтожен», – добавил Бижев.

          Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев отметил, что мост «прикрывается комплексом С-400, морской группировкой, вся система ПВО Крыма может прикрыть и обеспечить оборону этого моста».

          Также он указал на тот факт, что все надводные средства военного назначения имеют средства малой ПВО или средства прикрытия – например, зенитные пулеметы. Кроме того, задачу прикрывать объекты с воздуха имеет истребительная авиация – авиационная дивизия, которая дислоцирована в Крыму.

          «Если говорить о потенциальных подготовках террористических актов на Крымском мосту, я думаю, что будут выделяться специальные силы и средства. Раз об этом говорят американцы, значит, такие варианты рассматриваются, и в любой момент может поступить команда произвести усиление охраны моста», – заявил он.

          По мнению Хатылева, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить инцидентов в этом районе.

          «Исходя из тех сил и средств, которые там находятся, можно говорить с вероятностью более 80%, что этот мост будет сохранен даже при нанесении ударов по нему», – заключил эксперт.

          Ранее американский Washington Examiner написал, что Украине нужно уничтожить Крымский мост как «возмутительное оскорбление» авторитета Украины. Издание полагает, что Киев располагает возможностями для подобных действий.

          Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы переправы в среду по ней проехали более тысячи машин и мотоциклов. Это вызвало массовую реакцию за рубежом и бурное возмущение на Украине.


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