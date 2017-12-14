ПВО Крыма доукомплектуют комплексами С-400 и «Панцирь-С»

Усиление безопасности на юго-западном направлении России в этом году будет продолжено, соединения ПВО в Крыму будут доукомплектованы подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Как сообщил РИА «Новости» командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, безопасность на западном направлении удалось значительно укрепить, в том числе за счет сформированных соединений и воинских частей 150-й мотострелковой дивизии и 22 армейского корпуса, дислоцированного в Крыму.

Он добавил, что соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Дворников сообщил, что сейчас части ВВС и ПВО в Крыму на 100% обеспечены новейшими образцами вооружения. На военных аэродромах стоят современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», готовые выполнить боевую задачу. На боевом дежурстве – лучшие в мире зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

В середине января сообщалось, что ракетчики провели учения в Крыму, в ходе которых совершили марш и развернули ЗРК С-400 «Триумф» на необорудованных позициях.

Командующий также сообщил, что более 560 военнослужащих Южного военного округа с сентября 2015 года привлекались к выполнению задач в составе группировки войск в Сирии, около 400 из них награждены государственными орденами и медалями. Он уточнил, что с этого времени в составе группировки войск военнослужащие выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

Дворников отметил, что вооруженные силы республики, поддерживаемые российской авиацией, в 2016 году сумели переломить ситуацию в затянувшейся войне и восстановить контроль над занятыми террористами территориями. Он отметил, что важную роль в разгроме иностранных наемников сыграли экипажи кораблей и подводных лодок Черноморского флота и Каспийской флотилии.

4 мая празднуется 100-летие Южного военного округа.