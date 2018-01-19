В Крыму развернули С-400 на необорудованных позициях

Ракетчики провели учения в Крыму, в ходе которых совершили марш и развернули ЗРК С-400 «Триумф» на необорудованных позициях, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Личный состав полка, вооруженный С-400 «Триумф», выполнил комплексную тактическую задачу, совершив марш в новый район с пополнением боезапаса на пункте боепитания.

«В Крыму личный состав зенитного ракетного полка из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провел учения по передислокации с совершением марша, инженерным оборудованием, маскировкой и развертыванием пусковых установок ЗРК С-400 на необорудованных позициях», – цитирует Трухачева РИА «Новости».

Личный состав по прибытии в район учений перевел технику в боевое положение, выполнил ориентирование средств ЗРК С-400 на местности. После этого для проверки точности топопривязки расчеты выполнили поиск и захват контрольной цели, роль которой выполнил беспилотник.

Напомним, 13 января боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на крымском мысе Фиолент под Севастополем. В силовых структурах Крыма сообщали, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.