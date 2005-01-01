На Украине нашли новые «проблемы» Крымского моста

Постпред президента Украины по Крыму Борис Бабин утверждает, что у России якобы возникли «проблемы» из-за Крымского моста.

«Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», – передает его слова РИА «Новости».

Также он заявил, что для моста любой инцидент с торговым судном приведет к «необратимым последствиям».

В то же время он признал этот сценарий маловероятным, так как Россия принимает все меры для обеспечения безопасности сооружения, в том числе проверяя все корабли, идущие из украинских портов.

Еще до открытия моста на Украине заявляли о больших проблемах, с которыми Россия якобы столкнулась при возведении моста. Говорили в том числе о том, что у России не хватит финансовых возможностей для завершения строительства.

Тем не менее движение по автодорожной части Крымского моста было открыто 16 мая, за полгода до намеченного ранее срока.

После этого в Киеве снова заговорили о «проблемах» моста, одной из которых даже назвали «грязевые вулканы». Также на Украине стали мечтать об уничтожении Крымского моста или о том, чтобы отобрать его у России вместе с полуостровом.

Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.