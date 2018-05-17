На Украине предложили повредить Крымский мост грязевым вулканом

Взгляд
17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...

Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...
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          На Украине предложили повредить Крымский мост грязевым вулканом

          17 мая 2018, 15:58

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев может помочь сдетонировать мощным грязевым вулканам у Крымского моста, которые якобы и сами могут повредить переправу.

          По словам Соскина, геологические экспертизы показывают, что мост якобы не может стоять на Керченском проливе. «Ну, если природа его уберет, значит, это нам будет очень полезно», – сказал он в эфире телеканала 112, сообщает «Лайф».

          По его словам, Украина могла бы и «помочь природе».

          Отметим, что американские СМИ уже предложили Украине уничтожить Крымский мост. В Кремле призвали американские правоохранительные органы обратить внимание на эту публикацию.

          Также в Раде заявили, что Крымский мост достанется Украине, когда Крым перейдет под киевский контроль.

          Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. 

          Впервые стало известно о том, что у Владимира Путина есть водительские права категории С, необходимые для вождения грузовика. Он получил их около 20 лет назад


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