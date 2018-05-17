На Украине предложили повредить Крымский мост грязевым вулканом

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев может помочь сдетонировать мощным грязевым вулканам у Крымского моста, которые якобы и сами могут повредить переправу.

По словам Соскина, геологические экспертизы показывают, что мост якобы не может стоять на Керченском проливе. «Ну, если природа его уберет, значит, это нам будет очень полезно», – сказал он в эфире телеканала 112, сообщает «Лайф».

По его словам, Украина могла бы и «помочь природе».

Отметим, что американские СМИ уже предложили Украине уничтожить Крымский мост. В Кремле призвали американские правоохранительные органы обратить внимание на эту публикацию.

Также в Раде заявили, что Крымский мост достанется Украине, когда Крым перейдет под киевский контроль.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.