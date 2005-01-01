Американским правоохранительным органам имеет смысл обратить внимание на публикацию таблоида Washington Examiner с призывом взорвать Крымский мост, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это [статью с призывом взорвать мост] можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки», – приводит его слова ТАСС.

Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.

В Крыму заявили, что Washington Examiner занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив – самого протяженного в России.

Поток транспорта по Крымскому мосту в первый день после его открытия превысил 20 тыс. автомобилей и мотоциклов. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, поездов – в конце следующего года.