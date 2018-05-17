В Крыму раскритиковали американский таблоид за подстрекательство к войне

Американский таблоид Washington Examiner, опубликовавший призыв к Украине взорвать Крымский мост, занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«По всем стандартам цивилизованной журналистики, американское издание совершило самый большой журналистский грех и преступление, которое можно охарактеризовать одним словом – подстрекательство», – сказал он РИА «Новости».

Иоффе отметил, что повести себя могли только «люди безответственные, нарушающие основы журналистики, а самое главное, не понимающие, что в любой нынешней мировой бойне не удастся уцелеть никакой газете, что бы она ни писала».

По его словам, в любой уважающей себя стране после подобной публикации издание было бы закрыто как экстремистское, а люди, причастные к данной статье, понесли бы уголовное наказание. Он призвал Россию более серьезно относиться к подобным случаям и возбуждать уголовные дела.

Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.

В свою очередь заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что строительство моста через Керченский пролив является внутренним делом России, поэтому выплачивать какие-либо компенсации другим странам никто не станет.

«Этот мост, прежде всего, построен не для политических дивидендов, а для того, чтобы крымчане чувствовали себя свободно и не оторванными от своей большой родины России, от материка. Поэтому о выплатах, конечно, не может быть и речи», – заявил он.

По его словам, все претензии Киева на счет моста абсурдны и не отвечают здравому смыслу. «Пока Россия строит мосты, киевские власти активно занимаются разрушением мостов дружбы. Никогда разрушительная деятельность к положительным результатам не привадила», – подчеркнул Гемпель.

Напомним, Украина по-прежнему мечтает о каких-нибудь компенсациях за Крым. Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины нет правовых оснований на требование «контрибуций».

Со своей стороны депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что крымчане готовы передать киевским властям макет моста через Керченский пролив, чтобы они могли брать пример с России в части реализации столь масштабных проектов. Он напомнил, что еще недавно украинские власти заявляли, что строительство моста невозможно, что это фейк, однако масштабный и глобальный проект был реализован.

По его словам, звучащие на Украине заявления – это «зависть и глупость».

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив – самого протяженного в России.

Поток транспорта по Крымскому мосту в первый день после его открытия превысил 20 тыс. автомобилей и мотоциклов. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, поездов – в конце следующего года.