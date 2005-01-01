Подсчитан трафик Крымского моста за первые сутки

Поток транспорта по Крымскому мосту в первый день после его открытия превысил 20 тыс. автомобилей и мотоциклов, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», заказчика строительства.

«В направлении Керчи с 5.30 16 мая до 5.30 17 мая проехало около 10 тыс. 700 транспортных средств, около 10 тыс. проехали в сторону Тамани», – говорится в сообщении на сайте управления федеральных автодорог «Тамань».

Отмечается, что наибольшая интенсивность наблюдалась в утренние и вечерние часы, занятость трассы достигала 25–30%. В ночное время по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час.

Движение осуществлялось в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив – самого протяженного в России. Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, поездов – в конце следующего года.