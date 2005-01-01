В Раде описали сценарий перехода Крымского моста под контроль Украины

Крымский мост достанется Украине после того, когда Крым перейдет под киевский контроль, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД), – это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», – сказал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Геращенко заявил, что на это могут потребоваться десятилетия, и привел исторический пример: «В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое».

По словам Геращенко, это будет «долгий путь экономических санкций, дипломатии». При этом он считает, что Крымский мост «в целом полезен для Украины».

Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив – самого протяженного в России. Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, поездов – в конце следующего года.