Вулканолог остудил желание украинцев обрушить Крымский мост грязевым вулканом

«Да, грязевые котлы вскипают, грязь расползается, но ничего опасного обычно не происходит. Это локальные извержения очень спокойного характера», – заявил почетный вулканолог России Юрий Дубик. Поэтому мечтам некоторых украинцев о том, что такие вулканы способны навредить Крымскому мосту, не суждено сбыться.

«Действительно, есть такой тип извержения, как грязевые извержения. Они у нас отчасти есть еще на Камчатке. Но грязевые вулканы – специфическая вещь. Вулканологи серьезно к ним не относятся, ими мало кто занимается, потому что это качественно иное явление. Грязевые вулканы не бывают опасными. Да, грязевые котлы вскипают, грязь расползается, но ничего опасного обычно не происходит. Это локальные извержения очень спокойного характера», – говорит газете ВЗГЛЯД почетный вулканолог России Юрий Дубик.

«Как правило, это остаточные явления на месте потухшего вулкана. Тепловые потоки на месте замолчавшего вулкана продолжают работать и проявляются в виде гейзеров, источников или вот таких грязевых котлов», – объясняет Дубик.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев может помочь сдетонировать мощным грязевым вулканам у Крымского моста, которые якобы и сами могут повредить переправу.

По словам Соскина, геологические экспертизы показывают, что мост якобы не может стоять на Керченском проливе. «Ну, если природа его уберет, значит, это нам будет очень полезно», – сказал он в эфире телеканала 112, сообщает «Лайф». По его словам, Украина могла бы и «помочь природе».

Американские СМИ ранее предложили Украине уничтожить Крымский мост. В ответ в Кремле призвали американские правоохранительные органы обратить внимание на эту публикацию. В Раде заявляли также, что Крымский мост достанется Украине, когда Крым перейдет под киевский контроль.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.