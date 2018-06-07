Рада по требованию МВФ приняла закон об антикоррупционном суде

Украинские парламентарии приняли президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда, создания которого требует МВФ.

Решение в четверг поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины, передает РИА «Новости».

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.