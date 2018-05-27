На Украине рассказали, как МВФ «послал» Киев

Международный валютный фонд (МВФ) отказался идти на компромисс с украинскими властями в вопросе отбора судей для антикоррупционного суда в этой стране, сообщают СМИ.

«МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать», – сообщил источник украинского издания «Апостроф», знакомый с ходом переговоров между Киевом и МВФ по вопросу создания на Украине антикоррупционного суда.

Разногласия депутатов Верховной рады с представителями МВФ и Венецианской комиссии стали препятствием к подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению, говорится в статье. Фонд настаивает на том, что судей выбирал международный совет экспертов, а украинский парламент борется на за то, чтобы возложить эту функцию на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), называя требования МВФ неконституционными.

Создание антикоррупционного суда и повышение цен являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.