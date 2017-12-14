Украина собралась разрешить прямой импорт оружия

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерен в ближайшие дни разрешить прямой экспорт всем производителям оружия и техники в страну, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности, и мы планируем это решение принять в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт (на Украину – прим. ВЗГЛЯД) всем производителям военной техники и оружия независимо от того, принадлежат они государственному или частному сектору», – передает РИА «Новости» слова Турчинова во время форума «Формула безопасности Украины».

По его словам, украинским предприятиям также будет разрешен импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

«Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей», – сказал Турчинов.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства». Позднее Госдеп разрешил коммерческий экспорт на Украину ограниченной партии летального оружия, произведенного американскими компаниями (но не государственные поставки).

Кроме того, союзница США по НАТО Канада уже приняла решение о поставках летального оружия на Украину, что теоретически дает возможность США уже сейчас вести поставки транзитом через северную соседку.