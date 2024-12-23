Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США

  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа
    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    23 декабря 2024, 01:25 • Новости дня

    Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США

    Трамп предложил Стивена Файнберга на должность замминистра обороны США

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, отметив его успехи в бизнесе и опыт работы с Пентагоном.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США, сообщает ТАСС. Трамп отметил, что Файнберг, миллиардер и успешный бизнесмен, поможет сделать Пентагон «снова великим». Он добавил, что Файнбергу предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, который ранее был выдвинут на пост министра обороны.

    Стивен Файнберг известен как основатель инвестиционной компании Cerberus Capital Management, созданной в 1992 году. Его состояние оценивается журналом Forbes в 5 млрд долларов. В первом сроке президентства Трампа Файнберг возглавлял Консультативный совет по разведке.

    Файнберг окончил Принстонский университет и обладает значительным опытом в финансовой сфере. Его назначение на пост заместителя министра обороны рассматривается как часть более широкой стратегии Трампа по усилению Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул миллиардера Тильмана Фертитта на должность посла США в Италии, отметив его достижения в ресторанном и гостиничном бизнесе. Трамп сформировал администрацию с участием восьми миллиардеров, включая Илона Маска и Вивека Рамасвами, на ключевые позиции в правительстве. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    21 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу

    Белый дом счел возможные перебои с финансированием правительства США помехой при передаче власти Трампу

    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

     «Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она отметила, что в Белом доме не считают временное прекращение работы правительства неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.


    Коментарии (7)
    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

    Коментарии (36)
    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
    Трамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях.

    Трамп, выигравший выборы президента США, пригрозил Европейскому союзу введением постоянных пошлин, если ЕС не увеличит закупки американской нефти и газа, сообщает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что Европа должна восполнить «огромный дефицит» в отношениях с США через крупномасштабные закупки энергоресурсов.

    Трамп подчеркнул, что без этих закупок ЕС подвергнется постоянным пошлинам. Свое заявление он сделал в соцсети Truth Social, добавив, что это требование является важной частью его экономической политики.

    Эксперты отмечают, что такая политика может усилить напряженность в трансатлантических отношениях, особенно учитывая текущие энергетические проблемы в Европе. Этот шаг будет иметь значительное влияние на международные рынки и торговые отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские компании уже увеличили запасы товаров на складах в США из-за опасений новой протекционистской политики и повышения пошлин на продукцию из Евросоюза перед инаугурацией Трампа.

    Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив их разрушительный эффект для экономики страны, а советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

    Коментарии (31)
    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

    Коментарии (16)
    21 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    Правительство США приостановило работу

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральное правительство США приостановило свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в сенате до полуночи по времени Вашингтона, сообщает телеканал C-Span.

    По данным канала, федеральное правительство США ушло на формальный шатдаун, так как сенат не успел своевременно принять проект временного бюджета, передает РИА «Новости».

    В случае, если сенат не примет законопроект до понедельника, и он не будет подписан президентом Джо Байденом, федеральные органы власти де-факто приостановят свою работу.

    История подобных приостановок работы правительства США восходит к 1976 году, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета. С тех пор шатдауны происходили двадцать один раз. Самый длительный из них пришелся на администрацию Дональда Трампа и длился тридцать пять дней с конца 2018 до начала 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен был быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.

    Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в случае шатдауна передача власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом будет затруднена.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа

    Орбан собрался принять решение о поддержке продления санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    @ Szilard Voros/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение по вопросу поддержки продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо продлевать санкции каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть одобрено в конце января, спустя 11 дней после инаугурации Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что до настоящего времени продление санкций проходило как рутинная процедура, однако для этого требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия, обладая правом вето, может повлиять на данный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, в который включили 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Министерство иностранных дел России анонсировало скорый ответ на данные меры Европейского союза.


    Коментарии (3)
    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 05:35 • Новости дня
    В Пентагоне не смогли объяснить, что будет с оставшимися деньгами для Украины

    Пентагон не смог ответить на вопрос о не потраченных за время президентства Байдена средствах для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

    «Я изучу ваш вопрос», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Сейчас у США остается около 6,7 млрд долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Из них 5,6 млрд выделены для отправки имущества со складов Пентагона, а 1,13 млрд – для закупки нового оборудования. Райдер подчеркнул, что объявление о новой помощи ожидается до завершения срока нынешней администрации.

    Передача помощи осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку военного имущества со складов, а программа USAI – закупку нового оборудования для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины. Госдеп сообщил, что США решили передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов.

    Wall Street Journal указывала, что администрация Джо Байдена не успеет потратить все выделенные средства на военную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа из-за ограничений и логистических трудностей.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал создание американского «Железного купола»

    Трамп объявил о планах строительства американского противоракетного щита

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах создания нового противоракетного щита «Железный купол», полностью изготовленного в США, ссылаясь на современные оборонные возможности, которые позволяют «сбивать иголку с неба».

    Он выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, где заявил: «Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США».

    Трамп подчеркнул, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта. Однако сейчас, по словам Трампа, оборонные возможности США настолько развиты, что позволяют «сбивать иголку с неба», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле Трамп обещал еще в январе.


    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Рябков сообщил о мониторинге публикаций будущих членов команды Трампа

    Рябков заявил, что Москва мониторит заявления будущих чиновников команды Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва внимательно следит за публикациями и высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога.

    Рябков заявил, что Россия внимательно мониторит все публикации и высказывания будущих чиновников, которые займут ответственные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС. В частности, Рябков прокомментировал недавние заявления Кита Келлога, которому предстоит стать спецпосланником по Украине.

    Рябков отметил, что Москва осведомлена о высказываниях Келлога о том, что Трамп может попытаться выполнить свое обещание остановить украинский конфликт до конца текущего года. Однако он подчеркнул, что такие сигналы не имеют официального характера.

    По словам замминистра, чтобы что-то рассматривать предметно, необходимо соответствующее обращение от США.

    Рябков также сообщил о подходе России к урегулированию ситуации на Украине. Он указал, что предложения России основаны на реалиях и отражают решимость защищать коренные интересы страны, включая безопасность.

    «Они идут от жизни, от реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности. Поэтому отклонения от этой линии у нас быть не может», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль еще не имел контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог, специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России, планирует визит в Киев в следующем месяце и готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров, как сообщил он сам.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 00:32 • Новости дня
    Трамп назначил телепродюсера Бернетта послом в Британии

    Трамп назначил телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Великобритании, отметив его заслуги в телепродюсировании и их совместную работу.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем решении назначить телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию, сообщает РИА «Новости». Трамп отметил, что для него является честью доверить Бернетту эту должность, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

    Марк Бернетт – известный телепродюсер, родившийся в Лондоне. За свою карьеру он получил 13 наград «Эмми». Бернетт известен работой над реалити-шоу «Выживший», «Голос» и «Ученик», где Трамп был ведущим. Участие в проекте «Ученик» Трамп позже называл одной из причин своей победы на президентских выборах в 2016 году.

    Решение о назначении Бернетта послом может быть воспринято как шаг к укреплению отношений между США и Великобританией, учитывая культурное происхождение Бернетта и его успешную карьеру в индустрии развлечений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва внимательно следит за высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    Сийярто заявил о максимальных шансах на мир на Украине после инаугурации Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    По его словам, после инаугурации Трампа шансы на мирное соглашение на Украине станут выше, чем когда-либо, передает РИА «Новости».

    «С момента, когда президент Трамп вступит в должность, я думаю, шансов на достижение мирного соглашения будет больше, чем когда-либо», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Трамп предложил миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

    Трамп выдвинул миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул миллиардера Тильмана Фертитта на должность посла США в Италии, отметив его достижения в ресторанном и гостиничном бизнесе.

    Как передает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Тильмана Фертитта на пост посла Соединенных Штатов в Италии. В распространенном заявлении Трамп отметил: «Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии».

    Фертитта заработал свое состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе, его активы оцениваются в 10,4 млрд долларов. Миллиардер является владельцем группы компаний Landry’s, которая управляет сетью ресторанов и курортов. Он также владеет баскетбольным клубом NBA «Хьюстон Рокетс».

    Это не первый случай, когда Трамп предлагает бизнесменов на ключевые дипломатические посты. Фертитта стал десятым миллиардером, которого Трамп предложил на пост в своей будущей администрации. Трамп активно привлекает успешных предпринимателей и бизнесменов для участия в своей команде, подчеркивая их опыт в управлении крупными корпорациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва внимательно следит за публикациями и высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога. Избранный президент Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании и их совместную работу.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США

    Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне только два пола в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении узаконить в США политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, в воскресенье выступил с заявлением о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола: мужской и женский. Это заявление он сделал на конференции Turning Point USA в Аризоне, получив аплодисменты от участников мероприятия.

    Трамп подчеркнул, что политика его администрации будет основываться на признании существования только двух полов. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» – сказал он.

    Ранее газета Times сообщала о намерении Трампа принять указ, который может привести к увольнению около 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

    Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед Пресс, проведенному в ноябре, приблизительно половина американцев считает, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий врачам проводить операции по смене пола детям без согласия родителей, а также запретил судам и юристам сообщать о таких процедурах по запросам из других штатов. Дональд Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют только два пола – мужской и женский.

    Коментарии (4)
    Главное
    Пушилин: Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахова
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

      59 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............