Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.3 комментария
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
Трамп предложил Стивена Файнберга на должность замминистра обороны США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны, отметив его успехи в бизнесе и опыт работы с Пентагоном.
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США, сообщает ТАСС. Трамп отметил, что Файнберг, миллиардер и успешный бизнесмен, поможет сделать Пентагон «снова великим». Он добавил, что Файнбергу предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, который ранее был выдвинут на пост министра обороны.
Стивен Файнберг известен как основатель инвестиционной компании Cerberus Capital Management, созданной в 1992 году. Его состояние оценивается журналом Forbes в 5 млрд долларов. В первом сроке президентства Трампа Файнберг возглавлял Консультативный совет по разведке.
Файнберг окончил Принстонский университет и обладает значительным опытом в финансовой сфере. Его назначение на пост заместителя министра обороны рассматривается как часть более широкой стратегии Трампа по усилению Пентагона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул миллиардера Тильмана Фертитта на должность посла США в Италии, отметив его достижения в ресторанном и гостиничном бизнесе. Трамп сформировал администрацию с участием восьми миллиардеров, включая Илона Маска и Вивека Рамасвами, на ключевые позиции в правительстве. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.