К российскому посольству в Киеве принесли гробы

Несколько десятков человек приняли участие в акции у стен российского посольства в Киеве; к зданию принесли символические гробы, сообщают украинские СМИ.

Муляжи гробов сделаны из картона, на них нанесли российский триколор, надписи «Груз 200» (груз 200 – военный термин, обозначающий транспортировку убитых) и «ЧВК «Вагнера», сообщает «Укринформ».

Также к ограде российского дипломатического представительства прикрепили фотографии бойцов, которые, по мнению участников акции, воевали в Донбассе на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, в феврале стало известно, что колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян. Так, в США недавно заявляли о «паре сотен» жертв. Москва опровергала заявления о «сотнях» погибших россиян, МИД отмечал, что речь идет о пяти погибших граждан России.

В конце мая американские СМИ со ссылкой на отчет Пентагона опубликовали почасовое описание боя у газовых месторождений близ сирийского Дейр-эз-Зора, где тяжелое поражение было нанесено, как считается, отрядам российской ЧВК «Вагнера».