Помпео заявил о гибели «пары сотен» вагнеровцев в Сирии

Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели «пары сотен» россиян из состава так называемой ЧВК Вагнера в феврале во время столкновения с американскими силами.

«В Сирии несколько недель назад была убита пара сотен россиян», – сказал Майк Помпео во время слушаний в сенате по его назначению. Более подробно он не стал рассказывать об этом инциденте, сообщает Agence France-Presse.

Напомним, 8 февраля стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям «ЧВК Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.

Позже утверждалось, что потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены: сообщалось о гибели 15–20 человек. МИД сообщал, что могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.