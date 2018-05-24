Опубликовано подробное описание разгрома «вагнеровцев» американцами

Взгляд
25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
Разделы

Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
Перейти а раздел…

С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...

У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Саудовская Аравия сообщила о договоренности с РФ по увеличению нефтедобычи
          Макрон признал ошибку НАТО перед РоссиейПутин: Сбившая MH17 ракета не принадлежала РоссииЕкатерина Андреева ответила, когда Россия встанет с коленПутин рассказал о «беременности» мировой экономики
          Украинские депутаты предложили план борьбы с Россией в Азовском мореГлавком НАТО в Европе призвал направить мощь США на Россию вместо террористовМутко признался, над чем порою плачетВенедиктов высказался о внешности Голиковой
          Большой десантный корабль «Петр Моргунов» спущен на водуСобянин ответил на желание Силуанова изъять доходы МосквыОпубликовано видео падения 380-килограммового стекла с 47-го этажа в МосквеЛоза объяснил, почему Верка Сердючка не выступает в России

          Главная тема


          За что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500

          «не надо переживать»


          Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США

          армия и вооружение


          Шойгу рассказал, как операция в Сирии повлияла на российские ВКС

          подготовка к выборам


          Порошенко назвал сроки избавления Украины от «российского агрессора»

          «уже не в первый раз»


          В Ярославле осквернили могилы хоккеистов «Локомотива»

          «смешит весь честной люд»


          Кадыров сравнил Порошенко с Тарапунькой и Штепселем

          береты цвета морской волны


          В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

          подверглась гонениям


          «Баллада о шалавах» вызвала травлю московской поэтессы в Израиле

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2»


          Максим Ваганов: Зона отчуждения будет привлекательнее повседневной украинской реальности

          «гонимый алфавит»


          Егор Холмогоров: Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?

          Опубликовано подробное описание разгрома «вагнеровцев» американцами

             25 мая 2018, 19:40
          Фото: Aboud Hamam/Reuters

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Американские СМИ со ссылкой на отчет Пентагона опубликовали почасовое описание боя у газовых месторождений близ сирийского Дейр-эз-Зора, где тяжелое поражение было нанесено, как считается, отрядам российской ЧВК «Вагнера».

          Подробности боя 7 февраля были получены из интервью и документов, недавно оказавшихся в распоряжении New York Times. Это первая публикация Пентагона об одном из самых кровопролитных сражений с участием американских военных в Сирии.

          Бой был описан Пентагоном как акт самообороны против подразделения просирийских правительственных сил. В ходе интервью военные представители США заявили, что они «наблюдали – с ужасом – стягивание сотен бойцов противника, транспортных средств и артиллерийских орудий» в течение недели перед нападением.

          Американские военные неоднократно предупреждали российских коллег о растущей массе войск в опасной близости от своих позиций. Но представители РФ заявляли, что не имеют контроля над бойцами, концентрирующимися у Евфрата, хотя в радиоперехватах американцы слышали с той стороны русскую речь.

          В документах Пентагона оппоненты названы проправительственными силами, в состав которых входили в том числе местные ополченцы. Но американские военные и разведывательные источники заявили, что большинство из тех комбатантов были представителями российской ЧВК, скорее всего, так называемой группы Вагнера.

          Как объяснял в отчете перед сенатом шеф Пентагона Джим Мэттис, высшее российское командование заверило американцев в том, что это были не их люди. «И тогда я приказал генералу Джозефу Данфорду-младшему уничтожить эти силы, что и было сделано», – сказал глава американского военного ведомства.

          Американская версия этих событий звучит так.

          В день битвы команда из приблизительно 30 бойцов спецназа «Дельта» и рейнджеров из Объединенного командования специальных операций находилась вместе с курдскими и арабскими союзными силами на небольшой заставе рядом с газовым заводом «Коноко» недалеко от города Дейр-эз-Зора.

          Примерно в 32 км от места действия, на своей базе, отряд «Зеленых беретов» и взвод морских пехотинцев вглядывались в экраны своих компьютеров, наблюдая за информацией, передаваемой беспилотниками, и сообщали об увиденном своим коллегам на позициях.

          В 15.00 сирийские силы начали продвижение к заводу «Коноко». К вечеру туда стянулось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры. В американском центре воздушных операций на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и в Пентагоне за развитием событий наблюдали «разгневанные» военные офицеры и аналитики разведки. Военные летчики были подняты по тревоге.

          На базе поддержки миссии «Зеленые береты» и морские пехотинцы готовили небольшую группу реагирования – примерно 16 военнослужащих в четырех броневиках – на случай, если они потребуются на заводе «Коноко». Транспорт был загружен противотанковыми ракетами, тепловизорами, продовольствием и водой.

          Около 20.30 три танка Т-72 подошли на расстояние примерно 2 км к заводу. К 22.00 к позициям американских военных начали стягиваться другие бронетранспортеры. Спустя полчаса проправительственные силы начали атаку.

          Форпост «Коноко» подвергся мощному огню из танковых и артиллерийских орудий и минометов. Американские спецназовцы укрылись в окопах, а затем бросились к противотанковым орудиям и пулеметам.

          В течение первых 15 минут американские военные связались со своими российскими коллегами и призвали их прекратить атаку. Это не удалось, и тогда американские войска выпустили предупреждающие выстрелы в группу транспортных средств.

          Нападавшие по-прежнему продвигались вперед. Тогда в воздух поднялась американская авиация.

          В отражении атаки участвовали беспилотники Reaper, истребители F-22, F-15E, бомбардировщики B-52, летающая батарея AC-130 и вертолеты AH-64 Apache.

          Как рассказывают представители США, вражескую живую силу, танки и броневики уничтожали с воздуха в течение трех часов. Вдобавок к этому с земли работала ракетная артиллерия.

          Группа реагирования «зеленых беретов» и морпехов, примчавшаяся с базы к «Коноко» около 23.30, была вынуждена остановиться из-за действия – огонь был слишком сильным. «Коммандос» на позиции у завода были придавлены к земле, воздух освещали вспышки выстрелов из танков, зенитных орудий и пулеметов.

          В час ночи, когда артиллерийский огонь ослаб, команда морских пехотинцев и «зеленых беретов» подъехала к форпосту «Коноко». К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав топливо или боеприпасы. «Наемники» покинули свои машины и направились штурмовать аванпост в пешем порядке.

          Спецназовцы США, численность которых, с учетом подкрепления, на форпосте достигла примерно 40 человек, работали из своих броневиков. Кто-то стрелял из открытых люков, кто-то сидел внутри и с помощью джойстиков и тепловизоров управлял тяжелыми пулеметами на крышах машин. Часть «коммандос» наводила на цели следующую волну авиации, направлявшуюся к полю битвы.

          Спустя еще час наступавшие повернули назад. Американские военные прекратили стрельбу. Со своих позиций коммандос наблюдали, как наемники и сирийские бойцы возвращаются, чтобы забрать погибших. Никто из американского отряда не пострадал. Ранение получил один боевик из проамериканской арабской группировки.

          Издание со ссылкой на свои источники оценивает потери проправительственных сил в 200–300 человек убитыми, при этом оговаривается, что могли погибнуть «десятки» россиян.

          Напомним, в феврале стало известно, что колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............