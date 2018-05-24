Опубликовано подробное описание разгрома «вагнеровцев» американцами

Американские СМИ со ссылкой на отчет Пентагона опубликовали почасовое описание боя у газовых месторождений близ сирийского Дейр-эз-Зора, где тяжелое поражение было нанесено, как считается, отрядам российской ЧВК «Вагнера».

Подробности боя 7 февраля были получены из интервью и документов, недавно оказавшихся в распоряжении New York Times. Это первая публикация Пентагона об одном из самых кровопролитных сражений с участием американских военных в Сирии.

Бой был описан Пентагоном как акт самообороны против подразделения просирийских правительственных сил. В ходе интервью военные представители США заявили, что они «наблюдали – с ужасом – стягивание сотен бойцов противника, транспортных средств и артиллерийских орудий» в течение недели перед нападением.

Американские военные неоднократно предупреждали российских коллег о растущей массе войск в опасной близости от своих позиций. Но представители РФ заявляли, что не имеют контроля над бойцами, концентрирующимися у Евфрата, хотя в радиоперехватах американцы слышали с той стороны русскую речь.

В документах Пентагона оппоненты названы проправительственными силами, в состав которых входили в том числе местные ополченцы. Но американские военные и разведывательные источники заявили, что большинство из тех комбатантов были представителями российской ЧВК, скорее всего, так называемой группы Вагнера.

Как объяснял в отчете перед сенатом шеф Пентагона Джим Мэттис, высшее российское командование заверило американцев в том, что это были не их люди. «И тогда я приказал генералу Джозефу Данфорду-младшему уничтожить эти силы, что и было сделано», – сказал глава американского военного ведомства.

Американская версия этих событий звучит так.

В день битвы команда из приблизительно 30 бойцов спецназа «Дельта» и рейнджеров из Объединенного командования специальных операций находилась вместе с курдскими и арабскими союзными силами на небольшой заставе рядом с газовым заводом «Коноко» недалеко от города Дейр-эз-Зора.

На эту тему

Примерно в 32 км от места действия, на своей базе, отряд «Зеленых беретов» и взвод морских пехотинцев вглядывались в экраны своих компьютеров, наблюдая за информацией, передаваемой беспилотниками, и сообщали об увиденном своим коллегам на позициях.

В 15.00 сирийские силы начали продвижение к заводу «Коноко». К вечеру туда стянулось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры. В американском центре воздушных операций на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и в Пентагоне за развитием событий наблюдали «разгневанные» военные офицеры и аналитики разведки. Военные летчики были подняты по тревоге.

На базе поддержки миссии «Зеленые береты» и морские пехотинцы готовили небольшую группу реагирования – примерно 16 военнослужащих в четырех броневиках – на случай, если они потребуются на заводе «Коноко». Транспорт был загружен противотанковыми ракетами, тепловизорами, продовольствием и водой.

Около 20.30 три танка Т-72 подошли на расстояние примерно 2 км к заводу. К 22.00 к позициям американских военных начали стягиваться другие бронетранспортеры. Спустя полчаса проправительственные силы начали атаку.

Форпост «Коноко» подвергся мощному огню из танковых и артиллерийских орудий и минометов. Американские спецназовцы укрылись в окопах, а затем бросились к противотанковым орудиям и пулеметам.

В течение первых 15 минут американские военные связались со своими российскими коллегами и призвали их прекратить атаку. Это не удалось, и тогда американские войска выпустили предупреждающие выстрелы в группу транспортных средств.

Нападавшие по-прежнему продвигались вперед. Тогда в воздух поднялась американская авиация.

В отражении атаки участвовали беспилотники Reaper, истребители F-22, F-15E, бомбардировщики B-52, летающая батарея AC-130 и вертолеты AH-64 Apache.

Как рассказывают представители США, вражескую живую силу, танки и броневики уничтожали с воздуха в течение трех часов. Вдобавок к этому с земли работала ракетная артиллерия.

Группа реагирования «зеленых беретов» и морпехов, примчавшаяся с базы к «Коноко» около 23.30, была вынуждена остановиться из-за действия – огонь был слишком сильным. «Коммандос» на позиции у завода были придавлены к земле, воздух освещали вспышки выстрелов из танков, зенитных орудий и пулеметов.

В час ночи, когда артиллерийский огонь ослаб, команда морских пехотинцев и «зеленых беретов» подъехала к форпосту «Коноко». К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав топливо или боеприпасы. «Наемники» покинули свои машины и направились штурмовать аванпост в пешем порядке.

Спецназовцы США, численность которых, с учетом подкрепления, на форпосте достигла примерно 40 человек, работали из своих броневиков. Кто-то стрелял из открытых люков, кто-то сидел внутри и с помощью джойстиков и тепловизоров управлял тяжелыми пулеметами на крышах машин. Часть «коммандос» наводила на цели следующую волну авиации, направлявшуюся к полю битвы.

Спустя еще час наступавшие повернули назад. Американские военные прекратили стрельбу. Со своих позиций коммандос наблюдали, как наемники и сирийские бойцы возвращаются, чтобы забрать погибших. Никто из американского отряда не пострадал. Ранение получил один боевик из проамериканской арабской группировки.

Издание со ссылкой на свои источники оценивает потери проправительственных сил в 200–300 человек убитыми, при этом оговаривается, что могли погибнуть «десятки» россиян.

Напомним, в феврале стало известно, что колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.